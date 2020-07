Uomini e Donne | Ursula su Gemma e Nicola: “Non ci metterei la faccia”

Uomini e Donne | Ursula Bennardo, recentemente intervistata dal settimanale Mio, ha commentato la coppia del Trono Over formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne ha lasciato il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso, in quanto non sa come sta procedendo la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due, dopo essere stati avvistati un paio di volte per Roma, non sono mai più apparsi insieme, facendo nutrire un certo sospetto nei telespettatori del Trono Over che le cose tra i due non stiano proseguendo come sperato.

A commentare tale vicenda, essendo lei una mamma di un figlio poco più piccolo di Sirius, è stata Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta. La dama ha rivelato che se al posto di Nicola, a differenza della mamma di quest’ultimo, ci fosse stato suo figlio lei non ci avrebbe messo la faccia.

“Io ho un figlio di 19 anni e se decidesse di intraprendere un percorso del genere, ci riderei sopra” ha esordito Ursula Bennardo sulla storia tra Gemma e Nicola, tra l’altro la Galgani ha scritto ad Antonella Elia dopo Temptation Island. “Lo farei camminare da solo, ma non ci mettere la faccia” ha aggiunto. “Faremmo una brutta figura tutti e due” ha concluso.

Ursula Bennardo si sbilancia sul matrimonio con Sossio Aruta dopo Uomini e Donne: “Sarà unico”

Ursula Bennardo, oltre a stroncare la conoscenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, ha anche parlato del suo futuro matrimonio con Sossio Aruta che dovrebbe avvenire, se tutto va bene, il prossimo anno.

“Il nostro matrimonio sarà unico e divertente” ha ammesso la compagna di Sossio, tra l’altro lui è stato assolto dal tribunale per la causa contro la sua ex moglie. “Abbiamo intenzione di invitare soltanto le persone a cui vogliamo bene” ha aggiunto. “Quelle con cui trascorriamo le giornate” ha concluso Ursula Bennardo sul matrimonio con Sossio Aruta.

Sossio e Ursula di Uomini e Donne, nonostante abbiano avuto un percorso particolare all’interno della trasmissione, sono pronti a giurarsi amore eterno dopo la nascita della piccola Bianca.