Miriam Leone esce allo scoperto col nuovo fidanzato Paolo Carullo e incanta tutti sul Lago di Como come una diva d’altri tempi, video.

Bellissima, con un vestito a righe bianche e gialle, Miriam Leone esce allo scoperto con il fidanzato Paolo Carullo con cui fa coppia fissa da circa un anno. L’attrice è stata pizzicata dal settimanale Chi che pubblica le foto sul numero in edicola durante un soggiorno sul Lago di Como.

Giunta a bordo di una barca, la coppia non è passata inosservata. Se Miriam ha optato per un look semplice, ma in perfetto stile da diva, il fidanzato ha sfoggiato un look casuale per quella che è la prima uscita pizzicata dai paparazzi.

Per l’attrice si è anche parlato di nozze, ma a smentire tutto ci ha pensato la stessa Miriam. Riservatissima, l’ex Miss Italia ama far parlare di sè solo per il lavoro. Stavolta, però, i paparazzi sono riusciti ad immortalarla con il fidanzato pubblicando le prime foto della coppia che dividono i fans. Da una parte ci sono quelli felici per lei e, dall’altra, ci sono quelli che stanno piangendo rinunciando al sogno di poter conquistare il suo cuore.