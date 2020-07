Sossio Aruta assolto dal tribunale: “Zequila, sciacquati la bocca!”

Sossio Aruta è stato assolto dal tribunale per la causa che lo vedeva schierato contro la sua ex moglie per il mancato pagamento degli alimenti ai suoi figli. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne non ha mancato nel lanciare una stoccata ad Antonio Zequila, con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip, dopo aver comunicato la notizia ai suoi fedeli sostenitori su Instagram.

Sossio Aruta è noto al pubblico schermo per essere stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, programma in cui ha incontrato la sua attuale compagna Ursula Bennardo, ma non solo. Sossio ha preso parte anche a Temptation Island Vip, tra l’altro stasera partirà l’edizione mista con Filippo Bisciglia, ed impossibile non citare la sua ultima esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di conoscere e discutere con l’attore Antonio Zequila.

Ed èèstato proprio lui che, durante la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha parlato pubblicamente dei problemi legali di Sossio con sua moglie, rivelando al pubblico da casa che non avrebbe pagato gli alimenti dei suoi figli.

Sossio, con giusta causa, si arrabbiò non poco in diretta televisiva, facendo notare che l’argomento nulla aveva a che fare con le dinamiche del programma. Anche perché la sua ex moglie non è di certo un personaggio pubblico, ma una persona che conduce una vita comune.

La battaglia legale, però, c’è stata davvero e finalmente è stato scritto il capitolo finale in quanto l’ex cavaliere di Maria De Filippi, tra l’altro di recente ha aspramente criticato Gemma Galgani e Serena Enardu, è stato assolto ed ha annunciato pubblicamente la notizia ai suoi fedeli sostenitori su Instagram, ma non finisce qui.

Oltre ad aver annunciato la fine di incubo, attaccando anche l’assistente sociale con cui ha avuto modo di avere a che fare in questa guerra legale, Sossio ha nuovamente criticato Zequila, facendogli notare come il tribunale gli abbia dato ragione e che la prossima volta, prima di sparare giudizi sul suo ruolo di padre, debba fare molta attenzione.

“Guai a mettere bocca sul mio ruolo di padre con i miei figli” ha sbottato Sossio Aruta assolto dal tribunale. “Perché sappiate che divento un animale!” ha proseguito l’ex cavaliere di canale 5, che non per niente si è soprannominato il Re Leone.

“Mi riferisco a te Antonio Zequila” ha aggiunto il compagno di Ursula Bennardo di Uomini e Donne. “La prossima volta sciacquati la bocca!” ha concluso.

Grande Fratello Vip | Sossio Aruta contro Antonio Zequila: interviene Patrick Pugliese

Al Grande Fratello Vip, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, Sossio e Zequila non sono mai andati d’accordo e probabilmente i rapporti non miglioreranno con il tempo, visto che difficilmente l’ex cavaliere di Uomini e Donne deciderà di perdonare lo sfondone in diretta dell’attore.

Sotto il post di Aruta, però, non è mancato il commento di un altro ex storico concorrente: Patrick Pugliese che, oltre a gioire per la bella notizia del cavaliere, gli ha consigliato di non badare più di tanto a ciò che Antonio dice nei suoi confronti.

“Grande Sossio!” ha prontamente scritto Patrick Pugliese su Instagram, tra l’altro Sossio ha confidato di voler fare proprio come lui al GF. “Ma dimentichiamo il conte Pidocchio” ha aggiunto ironico, facendo ovviamente riferimento ad Antonio Zequila.

La guerra tra Sossio Aruta contro Antonio Zequila sembra non essere ancora arrivata al capitolo relativo alla fine. Oppure il compagno di Ursula Bennardo ci stupirà tutti seguendo il consiglio di Patrick Pugliese? Staremo a vedere.