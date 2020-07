Anticipazioni Temptation Island 2020, seconda puntata 9 luglio: Andrea, furioso al falò, chiede di vedere Anna. Annamaria fa le valigie.

La seconda puntata di Temptation Island 2020 va in onda oggi, giovedì 9 luglio, in prima serata su canale 5. Sarà una puntata ricca di emozioni e assolutamente imperdibile. Oltre a scoprire se Sofia accetterà il falò richiesto da Alessandro, Andrea s’infurierà durante il falò dei fidanzati chiedendo di poter vedere immediatamente la fidanzata Anna. Non andrà meglio ad Annamaria che, di fronte ai filmati del fidanzato Antonio, farà immediatamente le valigie.

Anticipazioni Temptation Island 2020: Andrea furioso, Annamaria in lacrime

Dopo aver visto alcuni atteggiamenti della fidanzata Sofia, Alessandro ha chiesto immediatamente il falò di confronto. La coppia, così, potrebbe lasciare il villaggio di Temptation Island 2020 già questa sera. Tuttavia, le cose non andranno meglio per Andrea e Anna. Il primo, di fronte ad un filmato della fidanzata, chiederà di poterla vedere immediatamente. Cosa avrà combinato Anna? Avrà messo in atto una tattica simile a quella già attuata e che ha fatto infuriare la famiglia di Andrea?

Anche Annamaria, dagli spoiler della seconda puntata, sembrerebbe intenzionata a lasciare il villaggio. Dopo aver visto alcuni atteggiamenti del fidanzato Antonio contro cui si sono scagliate le sue presunte amanti, tornerà nella propria stanza per fare la valigia e abbandonare il programma. Annamaria, dunque, chiederà il confronto immediato?

Cosa accadrà, invece, alle altre coppie? Se tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane e tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, almeno per il momento, non sembrerebbero esserci molti problemi. Non andranno bene, invece, le cose per Valeria e Ciavy.

“Valeria merita di stare con una persona che non è innamorata di lei? Valeria merita di aspettarlo a casa ogni volta che lui ha da fare? Valeria merita di essere felice e di essere amata?”, sono alcune delle domande che la fidanzata di Ciavy si farà durante il falò delle fidanzate.