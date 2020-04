11 segreti delle donne giapponesi per rimanere magre e giovani

11 rituali di bellezza delle donne giapponesi tramandate da generazione in generazione per essere magre e belle senza tempo.

Ogni angolo del mondo ha i suoi rituali di bellezza. Lasciati ispirare da quelli ancestrali del Giappone e scopri i segreti di una bellezza senza età.

Le donne della terra del Sol Levante hanno molto da insegnarci in fatto di bellezza poiché, anche in età avanzata, mantengono la loro grazia e il loro fascino. Le geishe erano icone di bellezza ed in quanto tali erano tenute a rispettare determinati rituali di bellezza con rigore e deterinazione. Scopri gli 11 segreti di queste donne per rimanere giovani e belle a lungo.

Giappone: i segreti di bellezza delle donne senza età

Le donne tahitiane attribbuiscono la loro grazia all’uso dell’olio di monoi, mentre le donne giapponesi che stupiscono per il loro viso levigato e senza imperfezioni attribbuiscono la loro belezza a rituali assidui che seguono scrupolosamente per prendersi cura del loro viso e del loro corpo.

Ecco le abitudini che le rendono così radiose:

1- Si prendono il ​tempo per mangiare

Mangiare durante un viaggio o davanti al pc mentre si lavora? Categoricamente NO. Le donne giapponesi preferiscono mangiare cerimonialmente prendendosi il tempo di assaporare ogni boccone. Mangiando con piena consapevolezza evitiamo di ingrassare perché la sazietà viene attivata dopo 20 minuti dalla lenta masticaione. Approfondisci qui l’argomento: Mangiare lentamente aiuta a perdere peso

2- Prediligono una cottura sana del cibo



Le donne giapponesi non mangiano quasi mai cibi fritti e grassi. Queste donne preferiscono preparare i loro piatti cotti al vapore, in umido o grigliate. Abitudini sane che prevengono l’aumento di peso.

3- Cucinano a casa

Per le giapponesi cucinare è un onore. La dieta delle donne giapponesi è ricca di cibi non trasformati come pesce, alghe o riso.

4- Bevono il tè verde

La bevanda preferita di queste donne? Tè verde! E questo è probabilmente uno dei loro segreti della giovinezza, principalmente perché il tè verde ricco di antiossidanti, essenziali per combattere l’invecchiamento precoce delle cellule e la comparsa di malattie. Leggi anche: Tè verde: tutti i segreti di questa pianta benefica

5- Mangiano molti frutti di mare

La dieta giapponese è ricca di sostanze nutritive. Il pesce è ricco di proteine, omega-3, vitamina B e povero di grassi saturi, un’ alimentazione ricca di pesce promuove sia il dimagrimento che la salute. Scopri di più: Mangiare pesce regolarmente, importanza e benefici per la salute

6- Mangiano wasabi

Il Wasabi è una salsa tipica della terra del Sol Levante, è ricca di proteine, zinco, calcio, magnesio, fosforo, ferro e sodio. Un alimento nutriente che è un integrare per ottenere piatti equilibrati.

7- Mangiano porzioni più piccole

Il segreto dimagrante delle donne giapponesi? piccole porzioni. Questa abitudine consente di consumare meno calorie, un buon metodo per ridurre la propria taglia. Inoltre, ricordiamo che la giusta quantità di cibo da mangiare è nelle nostre mani

8- Camminano molto



Se le donne giapponesi hanno una tale invidiata bellezza è principalmente per il loro stile di vita sano. Le asiatiche amano camminare e preferiscono i trasporti pubblici alla macchina personale. Questa prolungata attività fisica consente loro di mantenersi in salute stimolando la funzione cardiovascolare. Camminare: nove cose che accadono al tuo corpo quando lo fai

9- Coltivano la felicità

Gli abitanti della terra del Sol Levante godono della reputazione di essere saggi ed esigenti. Ricercano la felicità durante la loro esistenza e hanno persino trovato un metodo specifico per ottenerla: l’ “Ikigai”, che significa “il valore della gaiezza”. La filosofia giapponese dà anche il posto d’onore alla gratitudine e al distacco dagli ostacoli della vita. Uno stato d’animo irradia te e gli altri.

10- Praticano la meditazione

La filosofia giapponese dà spazio alla natura e alla contemplazione. Per ringiovanire, queste donne raggianti meditano. Un rituale che dissipa l’ansia e permette loro di avere una pelle dall’aspetto più giovane.

11- Si prendono cura di se stesse su base quotidiana

La pelle liscia e luminosa delle donne giapponesi è principalmente dovuta alla loro rigorosa routine di bellezza. E per una buona ragione, queste donne eseguono regolarmente massaggi facciali e usano oli naturali per idratare il viso. La loro tecnica? Usano la stratificazione, un rituale in 7 passaggi che parte dalla rimozione del trucco all’idratazione delle labbra. Una cura completa che conferisce loro una carnagione meravigliosa e rimpolpata