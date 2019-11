Questo test giapponese richiederà solo 5 minuti del tuo tempo eppure sarai sorpreso nel notare quanto ti sarà stato utile per avere una migliore conoscenza di te stesso.

È tempo di rilassarsi e, per una volta concediti un momento di meritato riposo ed ascolta te stesso. Quanto spesso ti chiedi chi sei veramente e come ti relazioni con il tuo ambiente? Questo test psicologico giapponese è una grande opportunità per viaggiare in profondità in te stesso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Test giapponese, in soli 5 minuti capirai molte cose di te

Prima di iniziare il test prendi un foglio di carta e una penna.

Ora rilassati! Chiudi gli occhi per un momento e … immagina di attraversare il DESERTO. Intorno a te c’è una grandissima distesa di sabbia che arriva fino all’orizzonte. Sopra di te c’è il cielo.

Com’è il tuo deserto? Scegli un aggettivo che lo descrive e scrivilo su un foglio.

Ora vedrai un CUBO davanti a te.

Che aspetto ha il tuo cubo? È grande, piccolo, largo? Di cosa è fatto? è colorato o è trasparente? Giace sulla sabbia o “si blocca” nell’aria – a quale distanza si trova da terra?

Ricorda di annotare le risposte a queste domande sul tuo foglio di carta.

Il test non è ancora finito.

Ora immagina una SCALA. Quanto dista la scala dal tuo cubo? Di cosa è fatta? Annota tutto.

Ora … immagina il CAVALLO.

Qual è la sua posizione relativa rispetto al cubo e alla scala? Il cavallo ha una briglia, sella? Che cosa fa? Annota anche questi dettagli sul foglio.

Da qualche parte in questo scenario, ora appaiono dei FIORI. Quanti sono? Quanto distano dal tuo cubo? E dagli altri elementi? Annota anche queste informazioni sul tuo foglio.

E FINALMENTE, sta arrivando una tempesta. Riesci a sentirla? Quanto dista il cubo, la scala, il cavallo e i fiori? Che cosa sei

Sei pronto per la risposta?

Il deserto rappresenta il mondo intorno a te, o meglio, come tu lo vedi e lo percepisci.

La dimensione del cubo rappresenta la dimensione del tuo ego. Il suo colore o la mancanza di colore indica il tuo livello di soddisfazione, quanto sei “aperto” e quanto è facile per gli altri “leggerti”.

Più alto è il cubo da terra, maggiore è la tua opinione di te stesso.

La distanza tra il cubo e la scala dona informazioni sui tuoi rapporti di amicizia e simboleggia quanto sia stretta la tua relazione con i tuoi amici. Se la scala è sul cubo, significa che i tuoi amici possono contare su di te.

Il cavallo rappresenta il tuo amore. La distanza tra il cavallo e il cubo rappresenta il tuo grado di coinvolgimento nella relazione.

Se il cavallo ha un’imbracatura, indica la necessità di controllare una delle parti della tua relazione.

Se il cavallo ha una sella, significa che ti senti al sicuro nella tua relazione.

Se cammina lentamente, significa che pensi che il tuo partner sia imprevedibile e non ti senti al sicuro.

I fiori rappresentano i tuoi figli o il desiderio di averli. Più il cubo ed i fiori sono vicini, più forte è il legame con i tuoi figli o maggiore è il tuo desiderio di avere dei figli.

La tempesta rappresenta lo stress e il tuo modo di affrontare situazioni stressanti.

Più terribile e minacciosa è, maggiore è la paura e l’ansia in te.

Ti potrebbe interessare anche >>> Test di 1 minuto | un’occhiata a questo disegno rivelerà il tuo carattere