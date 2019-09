Come perdere peso senza dieta o palestra con questa tecnica giapponese

La maggior parte dei suggerimenti e dei metodi per perdere peso di solito comporta due cose essenziali: una dieta sana ed equilibrata e attività che comportano un dispendio energetico significativo. Se sei una delle persone che non può migliorare la qualità della propria dieta e praticare una regolare attività fisica, è possibile unirsi ai seguaci della tecnica del famoso attore giapponese Miki Ryosuke e provare il “regime respiratorio”.

Cos’ è il “regime respiratorio giapponese”?

Il nome di questa dieta può essere fuorviante, infatti, non ha nulla a che fare con il modo in cui gestisci la tua dieta abitualmente. Questo metodo giapponese consiste nell’inalare ed espirare mantenendo il corpo in una posizione precisa e il gioco è fatto!

Secondo Ryosuke, fare questi esercizi di due minuti ogni giorno ha la capacità di farti perdere peso velocemente.

La celebrità giapponese afferma che respirare seguendo questo trucco lo ha aiutato a perdere 12 chili in soli 50 giorni. E questo è successo per caso poiché, a quanto pare, l’attore giapponese ha subito una lesione alla schiena che lo ha costretto a praticare questi esercizi di respirazione per alleviare il dolore che sentiva.

Come funziona

Secondo l’attore, il “regime respiratorio” può aiutarti a perdere peso naturalmente respirando a lungo e profondamente da due a cinque minuti al giorno. Inspirando a lungo e poi espirando per sette secondi mentre contrai tutti i muscoli del tuo corpo inizierai a perdere peso.

In realtà, questa non è la prima volta che emerge una dieta basata sulla respirazione. Jill Johnson, autore del libro Oxycise, parla di un programma simile per la perdita di peso. Jill ha spiegato che con queste tecniche, la perdita di peso avviene attraverso la reazione che si verifica tra l’ossigeno e il grasso immagazzinato nel corpo, che consente la combustione di quest’ultimo.

In altre parole, il grasso è composto da ossigeno, carbonio e idrogeno e quando l’ossigeno, che viene dalla respirazione, raggiunge le molecole di grasso immagazzinate, si scompone in anidride carbonica e acqua. Quindi il sangue assorbe l’eccesso di anidride carbonica e lo trasporta nei polmoni per essere espulso quando espiriamo. In questo modo, più ossigeno viene utilizzato dal corpo, più si brucia il grasso corporeo.

I ricercatori dell’Università di Hampton hanno condotto uno studio che ha dimostrato che lo yoga e gli esercizi di respirazione profonda hanno aiutato gli adolescenti a perdere peso. I risultati hanno rivelato che i partecipanti erano in grado di perdere 3 chili, senza limitazione dell’apporto calorico giornaliero.

La tecnica

Il primo vantaggio del “regime respiratorio” è che puoi fare l’esercizio ovunque tu sia perché è molto semplice e richiede solo dai due ai cinque minuti del tuo tempo.

Per fare l’esercizio:

Mantieni la postura il più dritta possibile e contratta i muscoli dei glutei mentre posizioni un piede davanti al tuo corpo, assicurandoti di sostenere la maggior parte del tuo peso sul piede dietro.

Mantenendo questa posizione, inspirare per tre secondi mentre si alzano le braccia sopra la testa.

Quindi espirare e contrarre tutti i muscoli del corpo per sette secondi mentre si abbassano le braccia.

È importante ricordare che è necessario eseguire questo esercizio per almeno due minuti una volta al giorno per ottenere i risultati desiderati.

Vantaggi dell’apparato respiratorio:

Oltre all’ovvio vantaggio di perdere peso velocemente e facilmente, senza ricorrere a diete restrittive e intensa attività fisica, Ryosuke afferma che il “regime respiratorio” aiuta anche ad aumentare la forza muscolare e ad accelerare la perdita di peso potenziando il metabolismo.

Tuttavia, tieni presente che anche se segui questo regime respiratorio se vuoi davvero scolpire la tua figura, devi optare per una dieta sana ed equilibrata e bere molta acqua al fine di accelerare il metabolismo e stimolare la combustione dei grassi.

