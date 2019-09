Il primo Legoland Water Park d’Europa aprirà a Gardaland nel 2020

Il primo Legoland Water Park d’Europa sorgerà nel parco di divertimenti di Gardaland e aprirà le porte ai visitatori nell’estate 2020.

Legoland Water Park

I lavori del Legoland Water Park, un parco acquatico di 15mila metri quadrati che sorgerà a Gardaland e per il quale sono stati investiti circa 20 milioni di euro, sono ufficialmente iniziati il giorno 2 settembre 2019.

Aldo Maria Vigevani, CEO di Gardaland, ha annunciato che la novità in arrivo nel parco divertimenti sicuramente rafforzerà la posizione del Gardaland Resort, rendendo l’intero parco una delle mete turistiche più ambite d’Europa.

A chi è destinato il Legoland Water Park

Piccoli reporter nel giorno dell’inaugurazione dei cantieri

Il Legoland Water Park sarà destinato principalmente alle famiglie con bambini tra i 2 e i 12 anni.

Per accedere alle attività del parco acquatico bisognerà pagare un prezzo supplementare proprio come accade per il Sea Life Aquarium, il primo acquario tematico d’Italia.

Inoltre, coloro che visiteranno il Legoland Water Park, avranno la possibilità di alloggiare a pochi passi dal parco. Sono 3 gli hotel tematizzati tra cui scegliere: Gardaland Hotel, Adventure Hotel e il nuovo Magic Hotel.

Il giorno dell’inaugurazione dei lavori, il Sales and Marketing Director Gardaland, Luca Marigo, ha dichiarato: “Sarà un fantastico parco acquatico realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini LEGO. Qui i bambini dai 2 anni in su troveranno divertimento, esperienze uniche di costruzione LEGO e giochi interattivi. I genitori, invece, potranno rilassarsi immersi in un paesaggio verdeggiante. In questo modo Gardaland sarà la meta ideale per famiglie con bambini di tutte le età con cui vivere dense giornate all’insegna del divertimento.”

L’importanza del marchio Lego nel mondo

Fondata in Danimarca nel 1932, l’azienda Lego è oggi leader mondiale nel settore dei giocattoli componibili. Al giorno d’oggi, il marchio Lego è presente in più di 140 paesi e vende circa 70 miliardi di componenti ogni anno.

“Siamo molto orgogliosi e sono certo che il Water Park riempirà di gioia grandi e piccoli costruttori che seguono il mattoncino con passione“, afferma Paolo Lazzarin, General Manager di Lego Italia.

Gardaland è un piccolo mondo a parte in cui il divertimento è assicurato, ed è uno dei parchi più celebri e frequentati di tutta Europa. Grazie all’apertura del Legoland Water Park, turisti di tutto il mondo accorreranno ancor più numerosi per vivere un’esperienza Lego all’italiana. Ora non ci resta che aspettare fino a giugno 2020 per assistere alla grande apertura di cui si sta parlando tanto in tutta la penisola.

Scritto da: LUCIA SCHETTINO

