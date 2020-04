Scopri come utilizzare le mele in cucina, non solo un frutto da mangiare come spuntino ma un vero e proprio ingrediente base per tante preparazioni

“Una mela al giorno toglie il medico di torno” ma, soprattutto, una mela al giorno fa la gioia di ogni cuoca.

Già perché, non ripensiamo spesso, ma le mele sono un vero e proprio jolly in cucina, un ingrediente da proporre in vesti e piatti sempre nuovi.

Qualche idea? Scopriamole insieme.

20 ricette con le mele

Un semplice frutto, vero, ma anche un ingrediente straordinariamente versatile.

Con le mele si può realizzare un intero menù, una serie di golosi piatti che riescono ad esaltare il frutto e a farsi esaltare da lui.

Negli anni ve ne abbiamo proposti diversi, oggi proviamo a riassumerli per voi in un vero e proprio elenco completo all’insegna delle mele.

1 – Torta Fit alle Mele senza burro e zucchero

Una ricetta perfetta per chi si allena ma anche per chi semplicemente vuole mantenersi in forma e concedersi un dolce momento di gola senza però troppi sensi di colpa. (clicca qui per la ricetta)

2 – Mini tortine mele e cannella

La versione veg di un vero e proprio classico che regalerà una merenda gustosa e irresistibile a grandi e piccini, a prova naturalmente di burro, uova e affini (clicca qui per la ricetta)

3 – Crostata allo yogurt con mele e amaretti

Grazie allo yogurt che alleggerisce l’impasto, questo dolce sarà un goloso spuntino senza troppi sensi di colpa, reso originale da un fragrante ripieno con amaretti e altre aggiunte sfiziose, oltre ovviamente alle mele (clicca qui per la ricetta)

4 – Frittelle di mele cotogne, miele e mandorle

Una ricetta facile e veloce da preparare, con tanti aromi che ci riporto all’autunno e che, in appena 30 minuti, regalerà una merenda o una colazione a dir poco golosa. (clicca qui per la ricetta)

5 – Lo Strudel di mele

Il classico dei classici, il primo dolce a cui si pensa quando si nominano le mele. La ricetta originale è però leggermente più complessa di quanto pensiamo. Scopriamola insieme. (clicca qui per la ricetta)

6 – Fagottini di Mele e Pasta Fillo

Croccanti involucri di pasta fillo nascondono un dolce e tenero ripieno di mele, uvetta e tante profumatissimi spezie. Semplicemente irresistibile!(clicca qui per la ricetta)

7 – Medaglione di manzo con salsa alle mele

Due gusti profondamente diversi trovano grande armonia in questo felice incontro che regala un secondo semplice da realizzare ma dal gusto unico. (clicca qui per la ricetta)

8 – Torta di mele e pane

Il classico dolce dell’ultimo minuto, quello da fare con il poco che si può trovare in dispensa per avere in pochi minuti tra le mani la perfetta merenda (clicca qui per la ricetta)

9 – Apple crumble: la sbriciolata di mele

Un vero e proprio classico della pasticceria, un dolce certo non light ma senza dubbio tra i più gustosi e semplici da realizzare sia per merenda che per un fine pasto. (clicca qui per la ricetta)

10 – Mele cotte in forno

Da alcuni sono considerate un piatto di serie B, non certo una delizia gourmet ma, preparate come vi consiglieremo saranno una vera e propria delizia (clicca qui per la ricetta)

