Una fantastica raccolta di ricette che non puoi davvero perdere, con le uova! Le uova sono un alimento completo e super economico, puoi sbizzarrirti con mille fantasiose preparazioni. Oggi ne scopriremo 20 davvero imperdibili, potrai cimentarti nelle preparazioni di un alimento sano, nutriente ed economico come le uova.

Ecco per voi 20 ricette rapide, economiche e genuine con le uova. Uova sono per di più un alimento molto versatile, a chi non è mai capitato di non sapere cosa introdurre nel pranzo o nella cena, o addirittura per colazione, e si è dedicata in un batter d’occhio a cucinare due uova strapazzate? In realtà, con le uova possiamo creare delle ricette sfiziose di cui non sapevamo fino ad ora l’esistenza. Mettiamoci all’opera e scopriamo insieme tutto quello che si può fare con le uova.

Le uova sono un alimento molto importante, sono presenti in preparazioni sia dolci che salate. Stiamo parlando dell’uovo della gallina che viene molto utilizzato rispetto al disuso ormai dell’uovo di struzzo, quaglia oca e uova di pesce.

Le uova sono un ingrediente molto economico e vengono impiegate soprattutto per la preparazione di secondi piatti. Non mancano le colazioni a base di uovo, ci basta uscire poco fuori dal nostro paese per trovarne l’usanza mattutina. Sono inoltre una splendida alternativa per chi non mangia ne carne ne pesce e un’ottima fonte di proteine. Per tutti i vegetariani proponiamo un articolo che svela quante uova è possibile mangiare al giorno, basta cliccare qui >>> Ecco quante uova si possono mangiare in un giorno

1 – Uova alla pizzaiola o in purgatorio

Avete voglia di un pranzo saporito e rapidissimo? Allora dovete provare l’accoppiamento uova e pomodoro. Conosciamo tutte molto bene la carne alla pizzaiola, un tripudio di sapore. In realtà anche il binomio uova/pomodoro non è niente male. Prova la ricetta cliccando qui >>> Secondo Piatto | Uova in purgatorio – Ricetta

2 – Uova sode

Le uova sode sono un piatto super veloce, adatto ad una colazione di carica proteica, un pranzo al sacco e per fare il pieno di energie pre o post allenamento. Prova la ricetta cliccando qui >>> Cosa preparare con le uova sode: tre insalate sfiziose per l’estate

3 – Frittelle di mele e mandorle

Un dessert originale, ideale come dolcetto della domenica da servire a fine pranzo, da preparare anticipatamente per le colazioni della settimana o come merenda ricca di bontà. Prova la ricetta cliccando qui >>> Frittelle di mele croccanti – Ricetta

4 – Mini frittate alle verdure

Queste mini frittatine di verdure sono la soluzione ideale per un antipasto tra amici, per un piatto unico da portare con te, e la forma si ottiene con una semplice teglia a stampo muffin. Prova la ricetta cliccando qui >>> Mini-frittate alle verdure – Ricetta

5 – Tagliatelle paglia e fieno con asparagi e uova

Tagliatelle da provare e far provare durante un pranzo organizzato, per qualche ricorrenza o semplicemente per la famiglia durante la settimana. Un piatto raffinato che esalta tutti i sapori delle sue componenti. Prova la ricetta cliccando qui >>> Tagliatelle paglia e fieno con asparagi e uova – Ricetta

6 – Frittata di zucchine al forno ricotta e mandorle

L’intramontabile piacere di una bella frittata con l’aggiunta di ricotta e mandorle, un piatto unico e leggere perfetto per un pranzo o una cena da dieta settimanale. Prova la ricetta cliccando qui >>> Frittata al forno zucchine, ricotta e mandorle

7 – Uova in camicia

La bellezza del rosso dell’uovo che cola. Un piatto che non conosce tempo e che i miglior chef rielaborano di volta in volta dando vita a piatti super eleganti. Prova la ricetta cliccando qui >>> Uova in camicia | Ricetta

8 – Uova ripiene

Che dite di aggiungere un bel ripieno di tonno alle vostre uova sode? Perfette per un aperitivo fresco in una serata afosa d’estate. Prova la ricetta cliccando qui >>> Video tutorial: uova sode ripiene al tonno

9 – Frittata di albumi

Gli albumi si sa, rendono la vostra frittata morbidissima e conferiscono ad un alimentazione studiata ad hoc per essere abbinata ad un allenamento costante la giusta di proteine. Prova la ricetta cliccando qui >>> Video ricetta: gustosa frittata proteica di albumi

10 – Frittata al forno con scamorza e prosciutto

La frittata al forno ha il suo perché! Impreziositela con scamorza e prosciutto, il sapore vi stupirà! Prova la ricetta cliccando qui >>> Frittata al forno con scamorza e prosciutto

11- Rotolo di frittata

Basta arrotolare e il gioco è fatto! Questi rotolini di frittata sono gustosissimi, un antipasto veloce e ben farcito, bello da vedere e da sposare con torte rustiche e ottimi vini. Prova la ricetta cliccando qui >>> Ricetta antipasto: Rotolo di frittata farcito – Ingredienti e procedimento

12 – Frittata di patate

Come cambiare un pochino l’utilizzo delle patate in cucina? Beh facendoci un bella frittata, soffice e ricca di gusto. Prova la ricetta cliccando qui >>> Frittata di patate al forno

13 – Muffin con spinaci e feta

Stampini per muffin e si da il via alla versione salata. Questi muffin di spinaci sono davvero saporiti, perché abbinati al gusto sapido della feta. Prova la ricetta cliccando qui >>> Muffin con spinaci e feta | da servire come antipasto a cena

14 – Banana pancake

Colazione proteica per la giusta grinta. Questo pancake chiede solo 2 ingredienti ed super veloce da preparare. Non puoi fartelo scappare!

Prova la ricetta cliccando qui >>> Banana pancake | Ricetta senza zucchero solo 2 ingredienti

15 – Torta salata formaggio e salame

La Pasqua è in arrivo, comincia a sperimentare e testare le ricette tipiche. Inizia da una sostanziosa torta al formaggio e salame. Prova la ricetta cliccando qui >>> Torta salata formaggio e salame | La ricetta di Pasqua

16 – Frittelle di cavolfiore

Se le inzuppate in una salsina solo favolose! Frittelle ottime per le feste, gli aperitivi o uno sfizio alternativo e denso di sapore. Prova la ricetta cliccando qui >>> Frittelle di cavolfiore

17 – Brioches da colazione

Colazione in tavola in soli 15 minuti. Preparatale per tutta la settimana e non dovrete più rinunciare all’amata colazione da bar unita al cappuccio. Prova la ricetta cliccando qui >>> La brioche perfetta per la tua colazione | Pronta in 15 minuti

18 – Crepes di patata dolce

Imparate ad apprezzare la patata dolce perché è super nutriente. Iniziate così, da delle crepes insolite ma strepitose! Prova la ricetta cliccando qui >>> Crepes di patata dolce | Cibo sano e veloce

19 – Omelette light con tofu

Siete a dieta? Bene! Introdurre questa omelette nell’alimentazione quotidiana sarà un gioco da ragazzi. Sana e povera di calorie, perfette per voi. Prova la ricetta cliccando qui >>> RICETTE LIGHT: omelette con tofu

20 – Ravioli con zucca e burrata

Ravioli ghiotti per il pranzo della domenica. Sporcatevi le mani di farina, serviteli caldi caldi e abbinateci un bel calice di rosso. Prova la ricetta cliccando qui >>> Ravioli con zucca e burrata