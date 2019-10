Una crostata golosissima allo yogurt, mele e amaretti perfetta da gustare per una merenda golosa in compagnia degli amici.

A tutti coloro amano le ricette perfette per l’autunno, le crostate e i dolci dal sapere corposo, la crostata allo yogurt con mele ed amaretti sarà molto gradita. Un dolce raffinato e che conquisterà tutti al primo assaggio. La farcitura con marmellata di zucca rappresenta un vero tocco di originalità. Se amate i dolci, provate anche la crostata con fichi e noci.

La frolla di questa crostata contiene yogurt e per questo la ricetta sarà perfetta per chi vuol tenere sotto controllo l’apporto calorico. Se volete concedervi uno strappo alla regola, fatelo con questa crostata!

Come preparare la crostata allo yogurt con mele e amaretti, il video tutorial

Per preparare la crostata allo yogurt con mele e amaretti, avrete bisogno di:

Per la frolla allo yogurt

100 grammi di farina integrale

200 grammi di farina bianca ’00’

30 grammi di maizena

60 grammi di zucchero a velo

scorza di un limone biologico

essenza di vaniglia

3 grammi di lievito per dolci

125 grammi di yogurt

40 grammi di tuorli

1 pizzico di sale

50 grammi di burro

Per la farcitura

100 grammi di amaretti

200 grammi di mele

130 grammi di confettura di zucca fatta in casa o altra marmellata

Non vi resta che seguire il video tutorial per preparare questa crostata super golosa che potrete servire una volta raffreddata e spolverizzata di zucchero a velo! Se cercate un’altra idea di dolce con la zucca non perdete la Torta di zucca americana: la Pumpkin cake.

