La ballerina più amata di Ballando con le stelle annuncia il matrimonio dopo soli tre mesi di fidanzamento: “è il destino”.

Matrimonio in arrivo per una delle ballerine e insegnanti più amate di Ballando con le stelle. Pochi mesi dopo la fine della sua storia precedente, ha incontrato l’uomo che è pronta a sposare e che la sta rendendo estremamente felice.

Samanta Toghi pronta a sposare il compagno Mario Russo dopo pochi mesi di fidanzamento

Samanta Togni è pronta per pronunciare il fatidico sì e sposare il compagno, il chirurgo estetico Mario Rossi conosciuto per caso in treno come ha raccontato lei stessa a Vieni da me dove c’è stata anche una proposta di matrimonio finita non nel migliore dei modi:

«Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altro: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo», ha detto Samanta Togni, che poi ha aggiunto: «Lui ha iniziato a parlare, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a farlo in italiano!». Poi «Ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiato il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia. Per me? L’Italia è bella…».

Mario Rossi è arrivato nella vita di Samanta Togni pochi mesi dopo la fine della sua storia con l’ex calciatore Christian Panucci, annunciata dalla stessa ballerina: “È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni”, aveva fatto sapere.

Ora, però, nella vita di Samanta c’è di nuovo l’amore che la rende serena e felice come mostra lei stessa pubblicando sui social delle bellissime foto di coppia.

LEGGI ANCHE:

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!