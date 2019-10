Giulia Salemi si racconta in una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi parlando del difficile periodo affrontato dopo l’addio a Francesco Monte.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Giulia Salemi confessa di aver vissuto un brutto momento. “Ho vissuto un momento difficile e ho perso peso”, ha dichiarato la Salemi al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi: “Dura dopo Francesco Monte, ho perso peso. Avevo l’amore ma non smetto di crederci. Spero di innamorarmi ancora”

Giulia Salemi, tornata single dopo la fine della storia con Francesco Monte in cui aveva creduto con tutte le sue forze, si sta concentrando sulla carriera, ma non nega di desiderare il vero amore e di non aver perso le speranze.

“In Tv, per farmi conoscere, ho recitato la parte della “svampita”, ma al Gf Vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sè per fare stare bene gli altri. Sono una persona che si dà al 100 per cento e non per avere qualcosa in cambio, mi hanno insegnato il precetto: “Fai del bene e dimentica”. Da sei anni lavoro duro per realizzare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo e ho avuto l’occasione di farlo. Sognavo anche l’amore, e l’ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”.

Diversamente da Francesco Monte che è felicemente fidanzato con Isabella De Candia, Giulia Salemi non ha ancora trovato l’uomo giusto. A riempirla d’affetto, però, c’è la sua famiglia d’origine:

“Il nostro passato è quello che ci forgia e io sono partita subito dalla separazione dei miei genitori, ho dovuto crescere in fretta e vivere in un mondo adulto, anche la mia famiglia di origine, la mia parte iraniana, ha avuto problemi che non voglio raccontare, ma ho capito che la vita non è rose e fiori”.

E su mamma Fariba: “Mi ha insegnato tanto, mi ha sempre spronato se mi vedeva pigra o troppo leggera. Ha cresciuto una figlia con pochi mezzi e molti sogni. A volte è stata dura con me, non voleva mai che piangessi, che mi mostrassi debole. Ma poi ho capito che mi preparava al futuro. E voglio dire grazie anche a mio padre: con lui, dopo il Gf Vip, ho ritrovato il rapporto che sognavo di avere e sono molto felice. I miei genitori mi hanno dato un’educazione rigida, che mi è servita”.

