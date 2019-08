La crostata con fichi secchi e noci è un dolce perfetto per le feste, ma anche una buona soluzione per tutti. Si prepara senza grandi difficoltà e farete felici tutti.

Ve lo diciamo subito: la crostata con fichi secchi e noci non è esattamente un dolce poco calorico. Però una fetta mangiata in compagnia è una vera goduria.

In più il fico secco (circa 220 calorie ogni 100 grammi), accompagnato dalla frutta secca come in questo caso riduce il suo potere calorico e abbassa il suo indice glicemico.

Crostata con fichi secchi e noci, pronta in poco tempo

La crostata con fichi secchi e noci può essere considerata anche come un ricetta svuota frigo. Perché la base è di pasta frolla, che eventualmente potete comprare già pronta. Ma nel ripieno ci sono i fichi secchi e vanno bene quelli avanzati dalle feste. Così come le noci, anche quelle in abbondanza sotto Natale, e lo yogurt bianco magro, che tutte noi abbiamo in frigo.

Una preparazione facile e veloce per un risultato decisamente interessante. Può essere un dolce per chiudere il pranzo, ma anche da servire a merenda, e piacerà anche ai bambini.

Vediamo insieme come preparare la crostata con fichi secchi e noci, con pochi semplici passaggi.

Ingredienti:

Per la pasta frolla

350 g di farina

125 g di burro freddo

125 g di zucchero

2 tuorli + 1 uovo intero

buccia d’arancia grattugiata

Per il ripieno:

250 g di fichi secchi

250 ml di yogurt bianco

70 g di noci già sgusciate

30 g di farina

80 g di zucchero

30 g di miele

1 uovo

Per un’ottima crostata con fichi secchi e noci partiamo dalla base. Su un piano di lavoro lavorate la farina e il burro ammorbidito, fino ad ottenere un composto ‘sabbioso’. Al centro della fontana mettete lo zucchero, l’uovo, i due tuorli oltre alla buccia d’arancia. Lavorate bene con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo. Poi avvolgetelo nella pellicola e mettete in frigo per circa mezz’ora a riposare.

Mentre aspettate, preparate il ripieno. Tagliate i fichi a fettine sottili. In una ciotola lavorate lo zucchero e lo yogurt, poi aggiungete l’uovo e successivamente il miele. Aggiungete la farina setacciata con un colino, poi i fichi e le noci.

Dopo aver tirato fuori la pasta frolla, stendetela su un piano infarinato. Rivestite una teglia rotonda da 26 centimetri, imburrata e infarinata. Bucherellate la base per non farla montare in cottura, poi versate il composto con fichi e noci.

Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180° per circa 30-35 minuti o almeno fino a quando non sarà bella dorata. Sfornate e poi lasciata raffreddare prima di tagliarla a fette e servire la crostata con fichi secchi e noci.

