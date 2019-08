Dieta e fichi, perché fanno bene alla salute

I fichi sono tra i frutti più saporiti e goduriosi di quelli che possiamo portare a tavola. Inserirli in una dieta si può, perché danno molti vantaggi. Ma occhio a non esagerare.

D’estate ci sono quelli freschi, tutto l’anno quelli secchi: parliamo dei fichi che oltre a lasciare un sapore dolcissimo in bocca fanno anche bene. Ma è possibile inserire i fichi in una dieta quotidiana? La risposta è sì, a patto però di rispettare alcune regole. La prima è quella legata al loro potete calorico. Infatti ogni 100 grammi di fico fresco valgono 74 calorie, mentre 100 grammi del fico secco salgono a 227 calorie.

Un frutto tipicamente mediterraneo, che nei secoli è stato utilizzato in diversi modi. Ecco perché il fico è entrato nell’alimentazione quotidiana di molti italiani. Si presenta ricco di fibre utili per mantenere equilibrato il nostro peso, di vitamine A, B, E e K, di minerali come calcio, magnesio, potassio, ferro e rame.

Ma in definitiva, perché i fichi fanno bene in una dieta equilibrata? Riassumiamo una serie di punti a loro favore:

Aiutano chi ha problemi digestivi perché sono lassativi naturali, in quanto ricchi di fibra. Prima di mangiarli, lasciateli per qualche ora immersi in una ciotola con dell’acqua.

perché sono lassativi naturali, in quanto ricchi di fibra. Prima di mangiarli, lasciateli per qualche ora immersi in una ciotola con dell’acqua. I fichi aiutano a tenere sotto controllo l’ipertensione, grazie al loro alto contenuto di potassio. Una dieta equilibrata che comprende anche i fichi è utile per chi soffre di carenza di ferro in quanto ne hanno in abbondanza.

grazie al loro alto contenuto di potassio. Una dieta equilibrata che comprende anche i è utile per chi soffre di carenza di ferro in quanto ne hanno in abbondanza. I fichi sono importanti per espellere le tossine e aiutano a riequilibrare le parti acide che derivano da una dieta ricca di carne rossa e alimenti processati. Mangiare fichi nella dieta quotidiana aiuta a ridurre i livelli di trigliceridi, difendendo quindi il cuore. Sono ricchi di acidi grassi Omega-3 e Omega-6, quindi tengono sotto controllo anche i livelli di colesterolo.

e aiutano a riequilibrare le parti acide che derivano da una dieta ricca di carne rossa e alimenti processati. Mangiare fichi nella dieta quotidiana aiuta a ridurre i livelli di trigliceridi, difendendo quindi il cuore. quindi tengono sotto controllo anche i livelli di colesterolo. I fichi, in particolare quelli secchi, sono ricchi di calcio. Per questo rinforzano le ossa e prevengono l’osteoporosi.Anche le foglie di fico sono commestibili. Sono indicate per tenere sotto controllo il diabete riducendo la quantità di insulina di cui hanno bisogno i pazienti affetti da questi disturbi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cioccolato fondente: dieci e più motivi per cui mangiarlo fa bene

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda l’alimentazione e le strategie per restare in forma CLICCA QUI!

Fichi nella dieta, ecco con cosa accompagnarli

Come avete visto, ci sono molti motivi per introdurre i fichi nella dieta quotidiana. Ma si tratta di un frutto ricco di zucchero e con un alto indice glicemico. Quindi la prima regola è non esagerare, accompagnandoli sempre con alimenti a basso indice glicemico, come possono essere le verdure o la frutta secca (noci e mandole in primis).

La quantità di zuccheri dei fichi, che comunque non sono tra la frutta più zuccherina, può alzare troppo la glicemia e quindi i livelli di insulina, aumentando anche i rotolini di grasso nei fianchi. Il consiglio è quello di accompagnarli con una sana una fonte proteica. Possiamo scegliere uno yogurt naturale, il prosciutto crudo ma senza grasso, formaggi magri come la ricotta.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI