Tanto tempo a disposizione può voler dire anche tanta noia in questo periodo di isolamento causa Coronavirus: ecco alcuni consigli per tenerci impegnate a suon di Beauty routine.

Già all’inizio di questo difficile periodo di quarantena connessa alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, vi avevamo indicato come la cura della bellezza poteva risultare un passatempo più che utile.

Avevamo suggerito una serie di maschere fai da te per il viso particolarmente amate dalle star, specificando come, nel male, questo isolamento forzato ci regalava tempo libero per dedicarci a quelle pratiche per cui solitamente non si trova mai il momento giusto.

L’isolamento ora prosegue e vogliamo dunque proporvi altre opzioni legate alla beauty routine da poter sperimentare nelle nostre case così da non cedere alla noia e esser ogni giorno più in forma.

Quarantena Coronavirus: guida beauty per la sopravvivenza

Il tempo a disposizione aumenta e con esso la necessità di scovare nuove attività per riempirlo in modo costruttivo.

Guardando al mondo beauty le possibilità sono pressoché infinite: dalla cura delle mani a quella dei capelli, passando per pedicure, skin care e cura del corpo in generale.

Qua sotto troverete alcune indicazioni che abbiamo tratto dal blog di Clio Zammatteo, una fonte di informazioni a dir poco inesauribile quando si parla di bellezza.

Fate però un giro su CheDonna.it e vedrete che tante altre ricette di bellezza fai da te non mancheranno di ispirarvi.

Scrub corpo – E’ la base di ogni cura della persona, troppo spesso dimenticata ma da riscoprire senza se e senza ma. Almeno una volta a settimana procedere dunque a un’escoriazione profonda, partendo dalle caviglie e salendo progressivamente per stimolare la circolazione ed eliminare le cellule morte anche su addome e braccia. Non avete il prodotto giusto in casa? Niente paura, un po’ di sale grosso e olio di oliva, di argan o di mandorle vi regalerà una pelle super morbida, luminosa e ben nutrita.

Depilazione con ceretta araba – Con l’estetista off-limits la “questione pelosa” sarà prima o poi da affrontare. Lasciate nel cassetto la temuta lametta e provate con una tecnica tanto antica quanto vincente, un mix a base di zucchero, miele e acqua che eliminerà i peli superflui con grande dolcezza.

Oli essenziali profumati – Diluiti nella crema che si usa abitualmente o con del semplice olio di Argan o di mandorle garantiranno gambe leggere e idratate, oltre a una piacevole sensazione di relax e freschezza.

Impacco capelli – Un mix perfetto per per migliorare l’ossigenazione e la microcircolazione del cuoio capelluto e quello a base di caffè in polvere e olio di Argan, di mandorle o di avocado. Applicato sulla radice dei capelli e poi per tutta la lunghezza regalerà nutrimento e splenditi riflessi. In caso di capelli sfibrati si può provare con una maschera a base di banana mentre per controllare l’eccesso di sebo andrà benissimo un mix di farina e succo di limone. Tra gli altri, noi vi avevamo proposto Rimedi naturali: impacco ristrutturante per capelli al lampone

Sbiancamento denti – A tale scopo proviamo un impacco a base di bicarbonato e limone da lasciare in posa ed eliminare poi con lo spazzolino. Al limone si possono sostituire le fragole per contrastare più specificatamente le macchie gialle.

Maschere viso – Come vi abbiamo già detto le ricette qui si sprecano come quella per pelli miste a base dimiele, yogurt, avena e pera oppure quella antiage con mela, yogurt, miele e limone

Questi sono naturalmente solo alcuni esempi dei tanti modi in cui possiamo prenderci cura di noi stesse in questo periodo di isolamento.

Sul nostro sito potrai trovare molti altri trattamenti da provare ma non dimenticare di aggiungere a tutto ciò anche un po’ di sana attività fisica: lo yoga può essere un’ultima opzione, soprattutto per lavorare nei piccoli spazi che ci forniscono oggi le nostre case.

Per il resto ricordate sempre e comunque la regola base: vogliatevi bene.

