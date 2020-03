La reclusione forzata può esser spesa anche occupandoci della nostra bellezza magari ispirandoci alle ricette delle celebrities per qualche maschera viso fai da te.

#iorestoacasa, molto più di un hashtag ma una vera e propria missione per tutti gli italiani durante queste complicate settimane.

A missione si aggiunge poi altra missione: non cadere nella noia.

Per questo secondo obbiettivo in molti si stanno mobilitando: vip che propongono dirette su Skype, progetti di visite virtuali a mostre e musei, ricette da sperimentare ma non solo ai fornelli. Già, perché ci sono anche loro: le ricette di bellezza.

Un po’ di tempo libero extra ci consente infatti di dedicarci a qualche trattamento che solitamente mettiamo un po’ da parte per stanchezza o scarso tempo a disposizione.

Prenderci cura di noi stesse è del resto un ottimo modo per sfruttare questi giorni. Facciamolo oggi lasciandoci ispirare da chi di bellezza se ne intende: le star di Hollywood.

Per loro apparire sempre impeccabili è un must. Certo, lo fanno attraverso costosi trattamenti e professionisti sempre a disposizione ma alcune di loro amano anche il caro vecchio fai da te.

E’ a queste ultime che oggi guardiamo, proponendovi le maschere viso che amano realizzare attraverso ingredienti semplici e naturali nelle loro cucine hollywoodiane.

Proviamole nelle nostre, senza dubbio avranno effetti altrettanto stupefacenti.

Maschere viso star: provale durante la quarantena da Coronavirus

Molte sono le ricette di bellezza che le celebrities amano e sfoggiano sui loro social. Utilizzano yogurt, avocado, miele, cetrioli, tutti ingredienti normalmente presenti nelle nostre cucine.

Facile imitarle allora, non vi pare? In questi giorni nei quali ci viene chiesto di restare a casa, di lavorare da casa (qualora sia possibile), lo sarà poi ancor di più: sperimentare nuove ricette di bellezza è un ottimo spunto per trascorrere del tempo in modo interessante, utile e creativo, ancor di più se attraverso ricette rubate a chi di bellezza se ne intende.

Partiamo da una maschera rinfrescante, anti-infiammatoria e nutriente. A proporre la ricetta è Miranda Kerr che utilizza un ingrediente assai popolare nel mondo della bellezza: il cetriolo. Lo si può tritare e applicare in purezza sulla pelle oppure unito allo yogurt, in caso di pelle senza, o a miele e avena, perfetti in caso di pelle grassa.

E se volessimo una pelle tonica e compatta? Ci aiuta Katy Perry che propone una maschera viso a base di albumi e olio di mandorle, perfetta per combattere il sebo in eccesso e pulire a fondo la pelle. Per prepararla basterà montare a neve gli albumi e aggiungere qualche goccia di olio di mandorle. Tenere in posa per 15 minuti e risciacquare con cura.

Una maschera a base di albumi e limone, da tenere in posa per 30 minuti, è invece il rimedio casalingo della modella Kendall Jenner per combattere contro a pelle grassa e l’acne. L’albume è infatti noto per la sua capacità di restringere i pori mentre il limone bilancia il ph della pelle.

Altro ingrediente assai popolare nelle ricette di bellezza è l’avocado. Preso ben maturo, schiacciato e messo direttamente sul viso sino ad asciugatura è perfetto per idratare la pelle lasciandola super morbida: ce lo assicura nientemeno che Jessica Biel.

C’è poi Jessica Alba che pur avendo lanciato un suo brand beauty, Honesty, ha rivelato la sua ricetta per una maschera di bellezza fai da te: mezza tazza di yogurt greco intero, un cucchiaio di caffè macinato e un cucchiaio di olio di cocco. Effetto detossinante assicurato e se avete la pelle più grassa del solito potrete renderla anche astringente sostituendo all’olio di cocco il succo di mezzo limone.

C’è chi poi al limone preferisce le fragole, come Beyoncé che ne passa metà sul viso in purezza per uno scrub delicato della durata di circa 5 minuti. Così la cantante combatte l’untuosità della sua pelle grassa.

Infine c’è lei, la sempre divina Julia Roberts. Colei che ha più riprese è stata eletta donna più bella del Pianeta si affida al miele, un toccasana per la salute in generale e anche perfetto come nutriente e antisettico. L’attrice premio Oscar lo mescola all’avocado e all’olio di cocco per una maschera idratante da tenere in posa 15 minuti: Si risciacqua poi con acqua fredda per agevolare la chiusura dei pori.

Sembra proprio che nel dorato mondo hollywoodiano il fai da te sia una passione più che diffusa. Certo, star del calibro di Julia Roberts o Beyoncé non baseranno certo la loro pelle perfetta su miele, fragole e affini ma, a quanto pare, non ne disdegnano l’aiuto. Chi siamo noi allora per dire no?