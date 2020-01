Pelle perfetta con i trattamenti all’Avocado

L’Avocado sembra essere uno dei rimedi naturali perfetti per la cura della pelle. Tutte le proprietà e gli eccezionali trattamenti da preparare in casa.

L’Avocado è senza dubbio un frutto dalle molteplici proprietà benefiche sia per la salute dell’organismo che per la bellezza della nostra pelle. Mangiare avocado più volte alla settimana dunque, sarebbe anche un trattamento di bellezza interno per la nostra pelle, un organo sempre esposto all’azione del tempo.

Ma l’Avocado non è soltanto un eccezionale integratore alimentare, ma può diventare l’ingrediente principale di trattamenti di bellezza semplici da preparare ma davvero efficaci sulla nostra pelle.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle | Dry brushing la nuova frontiera della skincare per il corpo

Avocado | tutte le proprietà benefiche per la pelle e i trattamenti fai da te

L’Avocado è un frutto tropicale originario del Messico, un vegetale caratterizzato dalla presenza di vitamina A, C, E e carotenoidi, alleati dell’elasticità della pelle. La forte presenza di Vitamina E o tocoferolo ne fa un eccezionale trattamento di bellezza e salute per la nostra pelle, sia interno che esterno.

L’avocado dunque rappresenta un vero e proprio elisir di bellezza alla portata di tutti e facilmente reperibile ormai in ogni supermercato. La sua polpa verde e giallognola risulta essere molto burrosa e proprio come un burro agisce da lenitivo, nutriente ed emolliente per la pelle, donandole inoltre un buon numero di sostanze benefiche, vitamine e grassi che contribuiscono a mantenerla giovane, idratata ed elastica. Ma scopriamo insieme quali maschere trattamento si possono preparare con la polpa dell’avocado.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Maschera all’avocado e avena

Per un trattamento idratante e riparatore si possono miscelare 2-3 cucchiai di farina di avena e la polpa di un avocado e applicare il composto ottenuto sulla pelle del viso per circa 15 minuti.

Maschera all’avocado, uovo e banana

Se si ha bisogno di riequilibrare una pelle grassa, si potranno miscelare la polpa di un avocado, la polpa di una banana ed un tuorlo d’uovo applicando poi il composto sul viso per circa 10 minuti.

Maschera avocado e miele

Miscelando la polpa di un avocado con un cucchiaio di milele si otterrà una maschera trattamento illuminante e anti età.

Maschera avocado e yogurt

Per un trattamento idratante d’eccellenza, miscelare la polpa di mezzo avocado con 1 cucchiaio di yogurt bianco. Lasciare la maschera in posa per circa 15 minuti.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle | olio di cocco per ridurre e trattare le cicatrici