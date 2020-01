Pelle | olio di cocco per ridurre e trattare le cicatrici

L’olio di cocco sembra essere uno dei rimedi naturali più indicati per trattare e ridurre le cicatrici. Un elisir di salute e bellezza per la pelle, soprattutto quella danneggiata.

L’olio di cocco è un potente rimedio naturale facilmente reperibile in ogni supermercato, ma preferibilmente da acquistare nella sua versione biologica. Utilizzato in cucina, è a tutti i livelli anche un fitoterapico per il trattamento della pelle ed in particolare delle cicatrici, anche quelle chirurgiche, che non elimina ma riduce notevolmente con una applicazione costante.

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche benefiche dell’olio di cocco e come utilizzarlo per il trattamento delle cicatrici.

Olio di cocco | rimedio d’eccellenza per il trattamento delle cicatrici

L’olio di cocco sembra essere un rimedio d’eccellenza per il trattamento delle cicatrici, soprattutto quelle chirurgiche ma anche quelle più comuni, come ad esempio quelle da acne. Questo rimedio naturale è una sostanza burrosa, molto idratante ricca di acidi grassi e micronutrienti che aiutano la riparazione cutanea. L’olio di cocco inoltre aiuta a mantenere l’elastina ed il collagene naturalmente presenti nella nostra pelle ed è quindi un valido alleato della nostra bellezza.

In uno studio condotto nel 2010, l’applicazione topica dell’olio di cocco sulle cicatrici può avere un positivo sul processo rigenerativo della pelle. Il suo alto contenuto di vitamina E e antiossidanti ne fanno davvero un prodotto d’eccellenza nel trattamento della pelle danneggiata.

Le cicatrici da acne quindi, rappresentano un’altro campo di applicazione dell’olio di cocco. La pelle del viso e del corpo potrà senza alcun dubbio giovare di questo rimedio naturale ricevendo una idratazione senza pari e un potente trattamento di riparazione.

Come applicare l’olio di cocco sulla pelle

L’olio di cocco potrà essere applicato sulla pelle da trattare, in particolare sulle cicatrici chirurgiche o da acne, ogni giorno come una crema. Si potrà utilizzare assoluto oppure miscelato a diversi ingredienti naturali per creare dei veri e propri trattamenti d’urto.

Per un trattamento particolarmente emolliente, l’olio di cocco, si potrà miscelare con del burro di cacao o del burro di karité. Sciogliendo a bagno maria due parti dei singoli ingredienti e miscelandoli insieme in una giara, si otterrà un trattamento super idratante.

Per un effetto lenitivo, all’olio di cocco si potrà aggiungere una parte di gel di aloe vera al 99% mentre per ottenere un trattamento riparatore si potrà aggiungere all’olio di cocco della vitamina E pura.

