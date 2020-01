Olio di Squalano | ingrediente di bellezza per la pelle

L’olio di squalano è un vero e proprio elisir di bellezza per la pelle a molti sconosciuto. Un prodotto per la skincare considerato miracoloso per le sue proprietà.

Gli oli vegetali per la pelle sono una grande risorsa per la bellezza di viso e corpo e nelle ultime generazioni di prodotti beauty ha fatto la sua comparsa trionfante l’olio di squalano, che non ha nulla a che fare con quello estratto dal fegato dello squalo, ma viene estratto da sostanze vegetali come lo zucchero di canna o l’olio di oliva.

Questa sostanza, normalmente prodotta dall’organismo, può essere considerata una ricca fonte di benessere per la pelle al pari dell’acido ialuronico e del collagene, se pur con caratteristiche e proprietà un poco diverse. Scopriamo insieme cosa è, che benefici apporta alla pelle e come utilizzarlo.

Olio di squalano | cosa è e che benefici apporta alla nostra pelle

L’olio di squalano, deriva dall’olio di squalene, una sostanza che si trova nell’organismo e che serve al benessere di pelle, unghie e capelli. Contribuisce infatti all’idratazione profonda dei tessuti e, utilizzato nei prodotti di bellezza o come unico ingrediente nella skincare apporta moltissimi benefici, visibile sin dalle prime applicazioni.

L’olio di squalano ha origine dall’idrogenazione dell’olio di squalene. Quest’olio saturo al 100% inserito nella formulazione di prodotti di bellezza assicura alte prestazioni per quel che riguarda i benefici per la pelle. Una sostanza emolliente in grado di ammorbidire la pelle e mantenerne l’idratazione.

Quest’olio inoltre è un potente antiossidante e previene i danni provocati da agenti ambientali. Oltre alle proprietà emollienti ed idratanti è anche antibatterico, perfetto per il trattamento di pelli colpite da acne. Un miracoloso elisir di bellezza per la pelle soprattutto per quella secca e colpita da dermatiti. Questo idratante naturale può essere utilizzato sia al mattino che alla sera, massaggiandone qualche goccia sulla pelle umida fino a completo assorbimento. I risultati non tarderanno ad arrivare e saranno evidenti e duraturi.

