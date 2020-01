Ecco cosa succede se mangi alimenti con la muffa

La muffa sugli alimenti è una caratteristica che fa spesso capolino, soprattutto in frigorifero. Ecco cosa succede al tuo corpo se mangi un alimento contaminato.

Quante volte capita di aprire il frigorifero e trovare degli alimenti contaminati dalla muffa? La risposta è spesso, e non soltanto sui cibi conservati in frigorifero ma anche per esempio sulla frutta e pane che teniamo magari sul tavolo della cucina o in dispensa. Perché gli alimenti ammuffiscono e soprattutto, come mai accade anche in frigorifero, ambiente in cui la conservazione dovrebbe essere perfetta?

La muffa che troviamo spesso su carne, formaggi, conserve, pane e frutta si sviluppa a temperature comprese tra i 15 e i 30 gradi, ma spesso anche in frigorifero. Scopriamo perché succede e cosa accade al nostro corpo se ingeriamo alimenti contaminati.

Ecco cosa succede al tuo corpo se ingerisci alimenti contaminati dalla muffa

La muffa così come i lieviti appartengono alla specie dei funghi e spesso sono utilizzati in campo alimentare per la preparazione di molti cibi, come per esempio quelli lievitati, pane, pizza, birra e vino o anche dei formaggi come il gorgonzola. Nel caso di questi alimenti particolari, le muffe, possono essere considerate innocue mentre in molti alti, la parola muffa, dovrebbe destare allarme e non essere troppo sottovalutata.

La prima informazione di cui venire a conoscenza è che non sono gli alimenti stessi a produrre la muffa ma è essa stessa a posarsi su di essi. La muffa infatti si muove normalmente nell’aria sotto forma di spore e trasportata dal vento e quando trova le condizione fertili, si posa su determinati alimenti o oggetti. Le condizioni favorevoli alle muffe sono principalmente la temperatura e l’umidità adatte.

Una volta che le spore si sono posate danno vita ai caratteristici filamenti, dette ife che a loro volta si sviluppano dando vita a vere e proprie colonie. La maggior parte delle muffe alimentari si sviluppa con una temperatura compresa tra i 15 e i 30 gradi e con un’umidità superiore al 65%. Le spore della muffa, preferiscono alimenti ricchi di acqua e proteine. Per questo non è raro riscontrare delle muffe in alimenti freschi e conservati in frigorifero.

Adesso che abbiamo capito come mai la muffa ‘si posa’ sugli alimenti, scopriamo cosa accade se inavvertitamente ingeriamo della muffa è se è possibile eliminare soltanto la parte ammuffita di alcuni alimenti e consumarne il resto.

Cosa accade se ingeriamo la muffa

In generale, ingerire una piccola parte di alimento ammuffito, non dovrebbe causare grandi problemi se non a persone allergiche. L’ingestione di cibi contaminati però dovrebbe ridursi ad un ‘errore’ e non ad una abitudine. Esistono però delle muffe potenzialmente pericolose per la salute e sono quelle che producono micotossine, dei composti tossici appartenenti al genere Aspergillus, Fusarium e Penicillum. Queste micotossine colpiscono soprattutto la filiera alimentare e possono alterare il nostro organismo dal punto di vista renale, respiratorio e gastrointestinale. I controlli sanitari sui cibi e sulle catene di produzione e distribuzione degli alimenti dovrebbero garantire la qualità dei cibi e in condizione di salute del sistema immunitario, difficilmente questi micotossine portano gravi conseguenze di saluta a chi ne viene in contatto o le ingerisce.

Muffa sugli alimenti, quali possiamo consumare e quali evitare

Gli alimenti contaminati dalla muffa che non dovrebbero mai essere consumati sono il latte, i formaggi freschi come mozzarella o ricotta, lo yogurt, il pane, la pasta e tutti i cereali, le salse, i condimenti, carne cruda o cotta, pesce crudo o cotto, frutta e verdura, frutta secca e succhi di frutta.

Gli alimenti che possono essere consumati eliminando la parte ammuffita, anche sarebbe sempre preferibile non farlo, sono i formaggi stagionati a pasta dura, gli insaccati, verdure come le carote, il broccolo o altre verdure compatte, le marmellate e le confetture ad eccezione di quelle a basso contenuto di zuccheri.

Come prevenire la formazione di muffa in frigorifero

Per evitare che gli alimenti conservati in frigorifero ammuffiscano è fondamentale evitare la condensa o l’innalzarsi della temperatura. Attenzione dunque a mettere in frigo alimenti caldi. Le guarnizioni di gomma andrebbero controllate e disinfettate attraverso un accurato lavaggio ogni mese.

Il frigorifero andrebbe pulito una volta al mese con una soluzione di acqua e aceto o succo di limone o bicarbonato. Una volta lavato e asciugato il frigorifero sarà pronto per accogliere gli alimenti da conservare, che andranno accuratamente protetti da involucri possibilmente di carta o in contenitori ermetici. Il sotto vuoto è un’altro metodo per conservare i cibi in modo perfetto.

Per quanto riguarda alimenti come il pane, per evitare che ammufisca, bisognerebbe riporlo non caldo, in un luogo asciutto, al riparo dalla luce e protetto in un sacchetto che non trattenga umidità o di un porta pane in legno o metallo.

