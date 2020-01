Pamela Prati | Scatta il giallo sul logo di “Live”

Pamela Prati torna a far parlare di se, questa volta per via di un giallo legato ad una serata che la vede protagonista in una discoteca.

Si torna a parlare di Pamela Prati. Questa volta al centro dell’attenzione c’è una sorta di giallo legato ad un logo di “Live”, il famoso programma condotto da Barbara d’Urso. Questo, infatti, è apparso su una locandina legata ad una serata presso una discoteca sarda alla quale la show girl dovrebbe partecipare in veste di ospite.

Secondo LiberoQuotidiano, infatti, Mediaset non avrebbe mai approvato la cosa e a dirla tutta ne era addirittura all’oscuro.

Pamela Prati ed il giallo sul logo di “Live”

Ormai è fuori da ogni dubbio che il nome di Pamela Prati sia legato in modo inequivocabile a quello di Mark Caltagirone, il finto promesso sposo che in realtà non esiste ma il cui fantasma sembra continui ad aleggiare intorno alla vita della famosa show girl.

La sua storia, resa particolarmente nota anche grazie al programma di Live – Non è la d’Urso, che ne ha parlato per tutta la scorsa stagione, è infatti ormai indimenticabile, tanto da essere ancora usata per attirare l’attenzione.

Leggi anche -> La Balivo svela un retroscena su Pamela Prati

Ne è un esempio quanto accaduto di recente. Secondo LiberoQuotidiano.it, che ha reso nota la notizia, una discoteca sarda avrebbe infatti posto il logo di “Live” su alcune locandine volte a pubblicizzare la presenza della Prati in una delle serate di Gennaio.

Una mossa della quale i piani alti di Mediaset si sarebbero detti all’oscuro.

Il dubbio ora è se la mossa è stata pensata dalla discoteca o se dietro c’è la figura della Prati.

Un vero mistero se si pensa che lei e la d’Urso non si sono lasciate bene.

Dopo la scelta della Prati (che recentemente ha parlato di un libro sulla sua vita) di non presentarsi più in studio, infatti, la d’Urso ha proseguito a parlare della storia legata al suo finto matrimonio, coinvolgendo le ex manager della show girl che, invece, ha iniziato a presenziare presso altre trasmissioni come, ad esempio, Non è l’Arena di Massimo Giletti. Trasmissioni nelle quali non ha mancato di lanciare alcune frecciatine alla d’Urso, insinuando che la sua storia sia stata sfruttata in modo sbagliato, impedendole di spiegarsi e sfruttando la sua sofferenza per fare audience.

Leggi anche -> Pamela Prati e lo sfogo contro ignoti sul web

Si evince, quindi, che tra le due attualmente non scorra buon sangue. Cosa che rende ancora più misteriosa e sospetta la presenza di un logo di “Live – Non è la d’Urso” proprio legato al nome della Prati.

Che si sia trattato di un errore? Ora, resta da scoprire se Barbara ne parlerà nei suoi programmi o se preferirà ignorare del tutto la cosa.