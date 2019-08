Pamela Prati ha sconvolto tutti con la recente scelta di cambiare nome.

Forse non tutti lo sanno ma Pamela Prati, all’anagrafe ha un altro nome che è quello di Paola Pireddu. Un nome con la quale, molto probabilmente, la conoscono solo famiglia e amici visto che per tutti lei è sempre stata, almeno da quando è nota, Pamela Prati.

Questo nome così diverso da quello al quale eravamo abituati, però, potrebbe iniziare a suonare sempre più familiare visto che la Prati, dopo quanto accaduto in quest’ultimo anno, ha preso la decisione di tornare alle sue origini, cambiando appunto nome in Paola Pireddu.

Pamela Prati e l’inatteso cambio del nome

Durante un’intervista alla rivista Oggi, Pamela Prati, o sarebbe meglio dire Paola, ha dichiarato di voler cambiare nome tornando a quello di battesimo che è per l’appunto Paola Pireddu.

La show girl rimbalzata sui giornali di gossip (e non solo) per via dello scandalo legato al falso matrimonio con il personaggio inventato di Mark Caltagirone ha infatti deciso di mettere un punto alla sua vita, voltando pagina e cambiando nome.

Il motivo? A suo avviso Paola è un nome semplice, che meglio la rappresenta e che le consentirà di rinascere dalle sue stesse ceneri.

Nel corso dell’intervista la Prati ha annunciato anche di essere in giro per trovare le location giuste per un film che Netflix ha in mente sulla sua vita e che ovviamente vedrà lei nel ruolo di protagonista. L’ex (finta) fidanzata di Mark Caltagirone ha anche detto che il recente scandalo che l’ha investita non ha intaccato l’affetto che i fan hanno per lei e che ogni giorno viene puntualmente fermata e abbracciata da gente che le da sostegno e che la incita a farsi forza.

Insomma, il nome è cambiato ma lei c’è sempre e probabilmente ne sentiremo parlare ancora, sia per Mark Caltagirone che per altri motivi.

Per chi non lo ricordasse, Pamela Prati è stata al centro del gossip dell’anno che è diventato brevemente un fatto di cronaca viste le tante denunce nate sia contro di lei che contro altri personaggi coinvolti come Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sue ex manager che poco dopo hanno preso parti differenti litigando tra loro. Una storia inverosimile che ha catturato l’attenzione dei media anche all’estero e che è stata trattata da diversi giornali e tv, in particolare dal programma serale di Barbara d’Urso dal titolo Live – Non è la d’Urso.

