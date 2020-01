Il Tightlining, una tecnica di makeup che renderà i vostri occhi bellissimi e le ciglia foltissime in modo molto naturale.

Se siete convinte che il trucco è bello quando non si vede, la tecnica del tightlining è quello che fa per voi. Una ‘makeup no makeup’ che regala uno sguardo magnetico, ciglia foltissime e naturali senza bisogno di impegnarsi nell’utilizzo di ombretti e sfumature varie.

Un trucco perfetto per le giovanissime e per chi ama apparire naturale ma femminile. Scopriamo in cosa consiste la tecnica del tightlining e come eseguirla ogni giorno in modo semplice.

Tightlining | cosa è e come si esegue la tecnica di makeup per uno sguardo magnetico e ciglia folte

Se siete delle amanti del makeup naturale, la tecnica del tightlining vi conquisterà per sempre. Occhi naturalmente belli, con il trucco che c’è ma non si vede. L’effetto ciglia finte ottenuto soltanto con una sottile riga di matita o kajal applicata in modo specifico.

La tecnica del tightlining consiste nell’andare a riempire gli spazi tra una ciglia e l’altra tracciando una riga nella rima interna superiore dell’occhio. Creando un’attaccatura delle ciglia più folta e regolare l’occhio apparirà aperto, lo sguardo magnetico e intenso. Prima di eseguire la tecnica, è importante curare l’igiene delle mani e soprattutto del prodotto di makeup che si utilizza per tracciare la linea che dovrà essere strettamente personale. La zona molto delicata dell’occhio, potrebbe essere contagiata da infezioni.

Il tightlining potrà essere eseguito creando una linea sottile o dei trattini riempiendo lo spazio tra una ciglia e l’altra. Con uno specchio posato sul tavolo e alzando la palpebra con le dita, gli spazi da riempire saranno ben evidenti. Il segreto per un tightlining perfetto sarà l’utilizzo del piega ciglia che renderà lo sguardo aperto.

Una volta creata un’attaccatura folta, basterà applicare un mascara nero allungante e volumizzante e l’effetto finale sarà uno sguardo naturale ma magnetico. Si potrà eseguire al tecnica con un kajal, una matita nera waterproof o un eye liner in gel.

