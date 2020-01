Caterina Balivo ha svelato un nuovo retroscena su Pamela Prati.

In molti ricorderanno sicuramente il caso mediatico dello scorso anno. Per mesi la storia del presunto matrimonio tra Pamela Prati e l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone ha infatti tenuto banco grazie ad informazioni sempre nuove che hanno portato a galla quella che si è rivelata essere una vera e propria truffa. Una storia (qui è possibile leggere un riassunto sul Prati Gate) che ha incuriosito gli italiani che si sono trovati a passare da un caso di gossip ad uno di cronaca dove le denunce non si sono risparmiate.

Ebbene, sembra che il Prati Gate non sia destinato a restare un ricordo del 2019 perché anche nel 2020 se ne potrebbe sentire parlare.

In chiusura d’anno, infatti, si è già tornati a parlare dell’argomento. E, a tal proposito, Caterina Balivo ha raccontato un retroscena che la riguarda da vicino e che, inutile dirlo, ha a che fare proprio con la Prati.

Caterina Balivo racconta un retroscena su Pamela Prati

Tutto è successo a “Vieni da me” dove il vice direttore di Vanity Fair, ospite del programma, ha rivelato che si sta pensando ad un film (questa volta un lungometraggio) dedicato al gossip dell’anno.

Un intervento che ha spinto la Balivo a tornare sull’argomento e, più precisamente, a quando proprio un anno fa aveva avuto in studio la Prati.

Secondo la conduttrice, poco prima dell’intervista, lei e la Prati si erano viste in camerino dove sarebbero rimaste a parlare per circa mezz’ora. In quei trenta minuti, Pamela Prati avrebbe parlato della sua vita e dei suoi figli in affido (anche loro inesistenti), facendolo con palese emozione, tanto da avere le lacrime agli occhi.

Un particolare che la Balivo sembra non aver dimenticato, tanto da volerlo condividere in trasmissione.

Di fatto, se si ascolta la Prati, anche lei si professa vittima di un gioco più grande di lei. Un gioco nel quale a suo dire avrebbe persino creduto. Un gioco che grazie a Dagospia e alle indagini condotte è stato invece smascherato come truffa, portando al caso mediatico che tutti conosciamo.

Al di là di quali siano i fatti, quella legata al Prati Gate sembra proprio una storia che ha ancora molto da dire, forse grazie anche ai tanti personaggi coinvolti.

Non vanno infatti dimenticate le ex manager della Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Personaggi importanti che inserendosi nella storia, prima per supportare Pamela e subito dopo portando avanti una lite mediatica, sono diventate a loro volta protagoniste di un vero e proprio caso.

Come non dimenticare la storia virtuale che la Michelazzo (che recentemente si è detta delusa dal Grande Fratello) ha portato avanti per ben dieci anni con un uomo che non esisteva?

Una storia che, a quanto pare, potrebbe tornare a far parlare di se. E, che potrebbe farlo sia in libreria (sia la Prati che la Michelazzo hanno parlato più volte di un libro) che al cinema o in tv.