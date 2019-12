Eliana Michelazzo si è recentemente sfogata circa la sua assenza al Grande Fratello VIP al quale sperava di poter prendere parte per mostrare la vera se stessa.

Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati ha recentemente ammesso di essere rimasta delusa dal Grande Fratello. La donna, si aspettava infatti un invito per partecipare al noto reality.

Una confessione che ha fatto durante la presenza come ospite a “Il Punto”, programma di Antenna Sud, condotto da Manila Gorio. Qui, la Michelazzo ha ammesso di aver preso male il mancato invito da parte della redazione in quanto sperava in cuor suo di poter partecipare per mostrare a tutti la vera Eliana.

Eliana Michelazzo si sfoga per il mancato invito da parte del GF

Il Grande Fratello, si sa, oltre ad essere un reality molto seguito è anche un trampolino di lancio sia per coloro che sono sconosciuti che per chi è un vip che spera di farsi notare maggiormente.

Tra le altre cose, può rappresentare un modo per farsi conoscere meglio dal pubblico, mostrandosi ogni giorno sotto i riflettori e mettendo a nudo le proprie fragilità.

Una speranza che Eliana Michelazzo custodiva nel cuore, al fine di mostrare la sua vera se a coloro che ancora presi dallo scandalo legato al Prati Gate, hanno di lei un’idea sbagliata.

Eliana, che di recente ha parlato di se in esclusiva per noi di chedonna ha quindi palesato il malumore per il mancato invito. Un invito che per lei avrebbe significato molto.

L’ex amica di Pamela Perricciolo (altra ex manager della Prati) si è quindi sfogata su Antenna Sud, scoppiando persino in lacrime nel ricordare gli smacchi subiti di rencente.

Oltre alla mancata partecipazione al Grande Fratello Vip, la Michelazzo ha vissuto in modo negativo quanto avvenuto alla trasmissione di Giletti, dove la Prati ha raccontato la sua verità senza che lei potesse dire nulla per difendersi.

Ormai da tempo Eliana cerca un confronto con le sue ex socie ed amiche. Confronto che sembra non voler arrivare da nessuna delle due parti e che lei sembra vivere in modo sempre più teso.

Il dispiacere per queste mancanze che sommate tra loro sembrano aver superato quanto da lei sopportabile, l’ha portata a scoppiare in lacrime mentre era in studio. Tanto da spingere la conduttrice Manila Gorio a fermare per qualche istante la puntata.

Che questo sfogo serva a far cambiare idea alla redazione del Grande Fratello? Quello della Michelazzo, dopotutto, è un nome che in tanti vorrebbero poter conoscere meglio e un reality è sicuramente il modo migliore per farlo. Chissà se dopo le sue parole la situazione cambierà in qualche modo o se Eliana dovrà rassegnarsi e trovare altri modi per farsi conoscere come ha già fatto di recente raccontando la sua verità sul web.

Per saperlo, restate sintonizzati.