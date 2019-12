Dieta menopausa | Scopri il menu da 1200 calorie per dimagrire facilmente

Quando arriva la menopausa, ovvero la cessazione del ciclo mestruale, il nostro corpo inizia a subire alcuni cambiamenti ormonali. Quindi è importante prestare maggiore attenzione all’alimentazione ed è necessario praticare un po’ di esercizio fisico.

Ci sono alcuni alimenti che potete assumere per combattere i disturbi e che ritroverete nella dieta che oggi abbiamo deciso di proporvi. Il regime alimentare che vi consigliamo si basa sull’assunzione si una grande variante di cibi che vi permetteranno di dimagrire in salute.

Ricordiamo sempre che prima di iniziare a seguire la dieta è opportuno consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute. Inoltre ricordiamo quanto sia importante bere almeno due litri di acqua al giorno che si stia seguendo, o meno, una dieta.

Dieta menopausa: esempio menu 1200 calorie

Questa dieta adatta proprio per le donne in menopausa vi permetterà di eliminare 2 kg in una settimana.

Primo giorno: colazione con 30 grammi di occhi di avena, un cucchiaio di crusca d’avena. Pranzo: un hamburger di soia alla piastra, minestrone di verdure con un cucchiaio di crusca d’avena e uno di parmigiano e zucchine alla piastra. Cena: 200 grammi di insalata di polpo e 300 grammi di patate con sedano e carote e una coppetta di fragole e limone.

Secondo giorno: colazione con una frittata di un uovo e un cucchiaino di crusca d’avena, 30 grammi di pane di segale tostato con un cucchiaio di miele. Pranzo: 70 grammi di insalata di farro lesso con pomodori crudi al basilico, taccole lesse e 20 grammi di pecorino romano in scaglie. Cena 30 grammi di pasta e fagioli piccanti con un cucchiaio di crusca d’avena, cicoria lessa e una mela cotta.

Terzo giorno: colazione con 30 grammi di occhi di avena, un cucchiaio di crusca d’avena. Pranzo: una porzione di lattughino e ravanelli con un cucchiaino di parmigiano. Cena: passato di verdura con un cucchiaio di crusca d’avena e uno di parmigiano e asparagi al vapore.