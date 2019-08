Pamela Prati si è sfogata su Instagram con un post criptico ma carico di accuse.

Pamela Prati torna a far parlare di se e lo fa con un post su Instagram dove sotto ad una foto nella quale è ritratta in compagnia di Maurizio Costanzo, elogia il giornalista e conduttore per poi passare ad un’accusa apparentemente contro ignoti.

Dalle sue parole non si capisce esattamente chi siano i destinatari delle accuse (anche se non è difficilissimo immaginarlo) ma è chiaro l’astio che emerge, unito all’amarezza per una storia che nonostante tutto non è riuscita a scrollarsi di dosso e che probabilmente la seguirà ancora per un bel po’ di tempo. Dimenticare lo scandalo del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone e del suo essere mamma di due bambini inesistenti, dopotutto, è decisamente difficile.

Pamela Prati e lo sfogo su Instagram

Non è stato un anno semplice quello di Pamela Prati che da futura sposa e mamma raggiante si è trasformata ben presto in una donna sola, che aveva inventato tutto per la carriera (come sostengono alcuni) o per motivi che evidentemente devono ancora essere chiariti. Ciò che resta di tutta la storia che l’ha vista protagonista insieme al compagno fantasma Mark Caltagirone è lo scandalo che ne è conseguito e che ha portato tutta la vicenda a trasformarsi ben presto in un fatto di cronaca, con tanto di ospitate sul web ma anche di articoli sui giornali, denunce e contro denunce e accuse da parte di persone che se all’inizio sembravano sue complici, con il tempo hanno preso le distanze da questa storia della quale probabilmente si sentirà ancora parlare.

Ciò che resta per ora sono le macerie e una Pamela Prati che ha cercato in diversi modi di scrollarsele di dosso. Non ultima la scelta di tornare al suo vero nome, per riabbracciare le proprie origini e forse per distaccarsi anche un po’ da quanto accaduto negli ultimi tempi.

Una mossa che pare non esserle riuscita del tutto al punto da portarla ad uno sfogo sul web dove non è ben chiaro a chi si riferisce ma che rende l’idea di come possa sentirsi al momento.

“Stimo poche persone e crescendo il numero è sempre minore. Stimo le grandi menti, quelle brillanti e intelligenti, che parlano al momento giusto e rimangono in silenzio quando serve, per far emergere la professionalità e distinguerla dallo sciacallaggio. Uno di questi è Maurizio Costanzo, una persona autentica e i cui consigli sono esattamente i miei propositi. Sono una soubrette e tornerà a fare quello, non dando modo a programmi, che hanno VIVACCHIATO (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa, di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi. La mia riflessione sulle mie origini viene ancora strumentalizzata per scrivere qualche articolo e riempire qualche pagina di giornale e spero finisca presto. Il dolore non va strumentalizzato e solo grandi uomini sono capaci di gesti di intelligenza, quali anche il silenzio, quali le parole giuste al momento opportuno. Grazie Maurizio”

Non è impossibile risalire a quali programmi si riferisca la Prati visto che la sua storia è stata per lo più al centro di Live – Non è la d’Urso e del programma pomeridiano Verissimo. Programmi ai quali si sono aggiunte un paio di comparse alla Rai ed articoli di ogni tipo su giornali e siti web.

La sua storia dopotutto è anche balzata alla cronaca, arrivando persino all’estero tanta è stata la risonanza data dalla scoperta che Mark Caltagirone, in realtà, non esiste. Una storia venuta fuori grazie a Dagospia e portata avanti nel tempo dalla d’Urso che nel suo programma ha invitato avvocati e personaggi più o meno collegati non solo a Pamela Prati ma anche alle sue ex manager che se all’inizio sembravano supportarla, dopo un po’ si sono staccate, litigando tra loro e portando ognuna una nuova voce a riguardo. Come non dimenticare a tal proposito la storia di Eliana Michelazzo e del suo marito mai esistito Simone Coppi, con il quale è stata “sposata” per ben 10 anni? Una storia troppo complessa per essere dimentica e archiviata come se nulla fosse e che probabilmente tornerà a far parlare di se a Settembre, quando i programmi al momento in ferie torneranno a mettere nuova legna al fuoco del gossip.

