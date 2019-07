Pamela Prati torna sul caso Mark Caltagirone: “Ho deciso di trasformare questo dolore in qualcosa di buono”

Il caso di Mark Caltagirone sembra non avere fine, infatti dopo che Eliana Michelazzo ha annunciato la volontà di voler scrivere un libro e di creare un film ora ci si mette anche Pamle Prati che ha annunciato di voler trasformare tutto il dolore subito e attraversato per creare qualcosa di buono.

La showgirl ha deciso di realizzare un progetto, che le sta molto a cuore, affinché nessuna possa subire e affrontare quello che lei ha passato. Per fare ciò si sta facendo aiutare dal suo avvocato e, stando a quanto lei stessa ha dichiarato, da alcune amiche famose

Pamela Prati: le parole su Instagram dopo il caso Mark Caltagirone

Pamela Prati dopo quanto accaduto con Mark Caltagirone è torna a dar voce ai suoi pensieri e lo ha fatto attraverso un post Instagram.

La showgirl ha voluto esprimere parole di gratitudine verso tutte quelle persone che in questi giorni l’hanno sostenuta e creduto in lei durante questi mesi: “Grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili e grazie anche a chi mi ha fatto del male, in questi stessi mesi, in cui era facile farmene. Senza i secondi, non avrei visto così bene e amato così tanto i primi. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e grazie per aver rispettato il mio silenzio, risultato di un ferita su cui, appena mi sporgevo, veniva buttato del sale”.

L’ex gieffina ha parlato anche di quanto avvenuto ed ha attribuito la responsabilità di tutto a uno o più soggetti: “Ci si rialza più forti di prima, ma mentre mi rialzo completamente ho deciso di voler trasformare tutto questo dolore che ho patito ingiustamente, per la follia altrui, in qualcosa di buono per chi è in difficoltà e sto lavorando su questo, mi sono concentrata su questo: trasformare il mio dolore in qualcosa di buono per gli altri, per le donne soprattutto, affinché nessuna soffra più quello che ho sofferto io.”

Poi ha aggiunto: “In questo mi sto facendo aiutare dal mio Avvocato Lina Caputo e ci saranno con me altre Donne dello spettacolo, che considero Grandi Amiche e di cui vi svelerò i nomi a breve. Grazie per l’affetto, davvero grazie. Spero di potervi ricambiare in questo modo, facendo per voi tutte qualcosa di concreto. Prima lo farò e poi ve ne parlerò. Grazie per l’affetto… davvero grazie.”

