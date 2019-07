Novità in vista per Sabrina Ferilli. Da settembre l’amatissima attrice romana sarà una delle protagoniste di Tu sì que vales tornando così a lavorare con Maria De Filippi.

Tu sì que vales non si tocca, perché il talent di Canale 5 è uno dei programma di maggiore successo in prima serata. Ma qualcosa cambierà non tanto nella formula quanto nei protagonisti della prossima edizione al via sempre di sanato a fine settembre. Arriverà infatti Sabrina Ferilli che prenderà probabilmente il posto di Iva Zanicchi come presidente della giuria popolare, inaugurato in passato da Mara Venier.

Tu sì que vales, arriva anche Sabrina Ferilli

Il debutto di Sabrina Ferilli è una delle novità più importanti nella prossima stagione di Tu sì que vales, il popolarissimo talent show ci Canale 5 che tornerà ad occupare la fascia serale del sabato nella prima parte della stagione.

L’attrice romana, amatissima dal pubblico, non è in effetti nuova a queste esperienze. Nel suo recente passato infatti c’è anche il ruolo di giurata nel ‘Serale’ di Amici frutto della sua lunga amicizia con Maria De Filippi e della perfetta intesa che le due hanno anche nel piccolo schermo come hanno dimostrato più volte.

Adesso che si è aperta la possibilità di lavorare di nuovo insieme in uno show, la coppia tornerà ad emozione il pubblico anche nella nuova stagione del talent. Il ruolo perfetto per Sabrina sarebbe quello di presidente della giuria popolare, ereditando la poltrona che è stata di Iva Zanicchi nelle ultime stagioni.

Ma c’è anche un’altra possibilità: al momento infatti in giuri sono confermati oltre a Queen Mary anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi mentre Teo Mammucari deve ancora rinnovare il suo contratto con Mediaset e quindi la sua posizione è congelata. Se dovesse saltare, a quel punto la Ferilli prenderebbe il suo posto nella giuria normale e potrebbe scattare la formula del giurato popolare che cambia di puntata in puntata, un vecchio pallino della De Filippi.

Non ci sarà più invece Belen Rodriguez che ormai sta per essere annunciata come nuovo volto Rai, in particolare di Rai Due dove nella prossima stagione televisiva spopolerà il marito, Stefano De Martino. Così al suo posto, secondo gli ultimi rumors sui programmi tv, potrebbe arrivare Diana Del Bufalo. L’attrice e showgirl romana, lanciata nel 2010 come concorrente di Amici, piace molto a Maria e anche al pubblico e viene ritenuta ideale per raccogliere un testimone scomodo in televisione.

