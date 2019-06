Momento d’oro per Stefano De Martino, Dopo aver ricominciato la storia con Belen, il popolarissimo ballerino napoletano diventerà il volto di punta per Rai 2.

Momento d’oro per Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici ha imparato bene dalla sua maestra Maria De Filippi che durante la stagione televisiva riesce a portare avanti anche più programmi insieme.

Ma di sicuro Stefano De Martino sarà uno dei mattatori nei palinsesti della Rai a cominciare già da agosto con il Festival di Castrocaro insieme a Belen Rodriguez. Solo un antipasto per quella che si annuncia come la stagione della sua consacrazione definitiva come conduttore.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Stefano De Martino su Rai 2, un pieno di programmi per lui

Stefano De Martino è cresciuto e non ha più bisogno di qualche padrino per stare in televisione. Fino ad oggi la sta carriera, dopo essere stato scoperto e lanciato da ‘Amici‘, è stata soprattutto accanto a Maria De Filippi ma ora il ballerino napoletano ha deciso di rendersi indipendente e tradire il suo passato emigrando definitivamente alla Rai.

I palinsesti per la prossima stagione in televisione saranno svelati dall’azienda di stato solo il 9 luglio prossimo, ma le anticipazioni tv delle ultime ore confermano che il ritorno con Belen Rodriguez ha segnato una vera rinascita per il ballerino napoletano.

Insieme infatti presenteranno la nuova edizione del Festival di Castrocaro che vuole tornare ai fasti del passato e da questa stagione è seguito in prima persona dal noto manager Lucio Presta. Lui ha voluto Simona Ventura come presidente della giuria di qualità, ma sul palco ci saranno Stefano e Belen.

Poi in autunno De Martino raccoglierà anche l’eredità di Amadeus (che secondo indiscrezioni sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo) come presentatore di ‘Stasera tutto è possibile’, il game show in prima serata al quale partecipano diversi Vip impegnati in giochi particolari e anche molto strani.

Ma nel suo futuro, sempre su Rai 2, ci sarà anche la nuova stagione di ‘Made in Sud’, il programma comico dagli studi di Napoli che ha ottenuto un ottimo riscontro con il suo arrivo accanto a Fatima Trotta che l’ha sempre condotto in passato.

Infine Stefano De Martino ad inizio del 2020 sarà anche impegnato in un programma inedito nel pomeridiano di Rai 2. Un dating show che però non ha nulla a che vedere con ‘Uomini e Donne’ della sua maestra Maria De Filippi, collocato dopo il telegiornale e prima di ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero. Come a dire che le sue fans sono accontentate.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI