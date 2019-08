Pamela Prati sorprende tutti e cambia nome in Paola Pireddu.

Pamela Prati, dopo lo scandalo per via del falso matrimonio con l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone, ha deciso di sorprendere tutti cambiando nome e tornando alle sue origini, quelle che la vedono come Paola Pireddu. Una scelta improvvisa, nata dal bisogno di rinascere e di allontanarsi da quanto accaduto nell’ultimo anno per abbracciare esperienze nuove, una tra le quali potrebbe vederla protagonista di un film.

Se vuoi saperne di più guarda il video e clicca qui → Pamela Prati sorprende tutti e cambia nome

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI