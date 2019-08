Sono tante le pellicole cinematografiche da vedere in compagnia della dolce metà. Scopriamo i 20 film romantici da vedere

I film romantici, riscuotono sempre un gran successo, se si guardano per la prima volta, o se si rivedono più volte. Sono quei generi di film che non passano mai di moda, da vedere in compagnia del proprio partner o con delle amiche, seduti sul divano, tenendo per mano qualche snack o una tavoletta di cioccolato da sgranocchiare e dall’altra il fazzoletto per asciugare le lacrime. Ci sono tanti film romantici che hanno appassionato e appassionano ancora il pubblico, elencarli sarebbe impossibile, scopriamo 20 film romantici da vedere.

I 20 film romantici

Ecco la lista dei 20 film romantici più belli da vedere con il proprio partner o tra amiche sedute sul divano, l’emozione è assicurata.

1. Amami se hai coraggio (2003)

Jeux d’enfants è il titolo originale di questo film romantico ma allo stesso tempo un pò surreale. Narra la storia di Julien e Sophie, amici dell’infanzia che hanno un legame profondo e particolare. Lui ha una madre in fin di vita e un padre con il quale ha un rapporto difficile; lei è polacca, viene presa in giro da tutti e ha una famiglia disastrata. I due bambini trasformano i loro dolori e le loro paure in un gioco: inventano continue ragazzate, sfidandosi a vicenda a compierle. Il gioco non si ferma neanche quando diventano adulti e il tutto diventa sempre più coinvolgente, i due protagonisti evitano di dirsi la verità e nascondono il loro amore. Infine ‘amicizia si trasforma in una storia d’amore passione e travolgente.

2. Colazione da Tiffany (1961)

E’ considerato uno dei film romantici più belli, ambientato in una New York da favola. Racconta la storia di Holly che ha paura di legarsi alle persone, ma le sue mattinate le trascorre trascorre davanti alla vetrina di Tiffany, sperando di incontrare un uomo facoltoso da sposare. Le vicende si svolgono in un condominio di New York e si intrecciano con il protagonista maschile Paul, scrittore molto affascinante e ricco, tra i due nasce una romantica storia d’amore.

3.La La Land (2016)

Narra sotto forma di musical l’’incontro e l’allontanamento tra due anime gemelle, l’aspirante attrice Mia e il pianista Sebastian. I due protagonisti si scontrano e si incontrano fino a quando tra loro nasce un sentimento forte, spinto dalla comune volontà di realizzare i propri sogni e quindi si danno un sostegno reciproco. Il successo per entrambi arriverà ma con diversi ostacoli da affrontare.

4. Io e Annie (1975)

È uno dei classici romantici vedere e non da perdere. Narra la storia di Alvy Singer reduce di due matrimoni falliti, inizia un nuovo rapporto ma con paura con Annie, lei è molto instintiva, ma dubita del successo del loro rapporto d’amore e mantiene un pò le distanze. La storia d’amore inizia ma alla fine i due procedono verso la separazione. Annie abbandona New York e si reca a Los Angeles sperando in qualcosa di meglio, in cuor suo sapeva l’ incompatibilità con Alvy.

5. Pretty Woman (1990)

La moderna versione di Cenerentola, nel 1990 un manager di nome Edward incontra una prostituta, Vivian, e le dà lezioni di classe per una settimana. Lei s’innamora di lui, gli fa riscoprire i sentimenti e non vuole più ritornare alla sua vita ed Edward decide che lei sarà la donna della sua vita. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di pietra di Edward comincia piano piano a sciogliersi.

6. Come eravamo (1973)

Narra la storia di Katie e Hubbell, lei una ragazza del Partito Comunista, lui un ricco wasp che si incontrano all’università negli anni ’30. Tra i due scatta un sentimento forte che li trascina in una passionale storia d’amore in cui si intrecciano drammi ed incomprensioni. Dal loro relazione nasce una bambina, i due si separano, avendo riconosciuto la loro incompatibilità psicologica.

7. Paradiso perduto (1998)

La storia del giovane Finn che incontra la signora Dinsmoor, che lo invita ad andare a trovarlo nella sua grande villa. Lì Finn incontra Estella, la nipote della donna, scatta subito il colpo di fulmine, che gli spezzerà il cuore, perché proprio sua zia le ha insegnato a non innamorarsi mai.

8. La Bella e la Bestia (1991)

Film d’animazione racconta la favola di Belle, ragazza bella e istruita di un paesino francese di campagna, molto ambita dal playboy del villaggio Gaston, ma a lei non interessa. Cerca di salvare suo padre, un inventore del paese, che è stato rapito da una temibile Bestia, farà un patto con il mostro, di cui inaspettatamente s’innamorerà. Ma Belle non sa ancora che tanti anni prima la Bestia era un principe bellissimo.

9. Alabama Monroe (2012)

Il film narra la storia di Elise, tautatrice che gestisce uno studio di tatuaggi, e Didier un amante della musica folk che ama l’America. Si innamorano proprio perchè entrambi sono legati alla musica, si esibiscono in memorabili serate musicali dove ogni interpretazione parla d’ amore e di complicità.

10.Carol (2015)

Carol è una signora borghese degli anni ’50, che si innamora di una ragazza di vent’anni che lavora come impiegata in un grande magazzino a Manhattan. Carol è una donna attraente intrappolata in un matrimonio di convenienza e senza amore. Tra loro scatta immediatamente un’intesa, ma il loro è un’amore proibito, tabù imposti dalla morale dell’epoca, non lasciano vivere la loro storia d’amore con tranquillità.

11. Dieci inverni (2009)

Camilla e Silvestro hanno terminato le scuole superiori, si conoscono a Venezia. Inizia così un’avventura lunga dieci anni che porterà i due ragazzi dalla Venezia quotidiana degli studenti fino alla straniante frenesia di Mosca. Trascorrono dieci lunghi inverni, prima che ognuno di loro prende coscienza del sentimento che provano l’uno per l’altro.

12. A piedi nudi nel parco (1967)

Narra la storia di una coppia di neosposi alle prese delle prime vicissitudini matrimoniali nel loro appartamento senza ascensore e acqua calda. E’ una delle storie romantiche più scoppiettanti della storia del cinema.

13. Romeo + Juliet (1996)

La storia modella della tragedia di Shakespeare, raccontata con un musical. Leonardo DiCaprio interpreta un Romeo che si aggira disperato e innamorato per Verona Beach, mentre Claire Danes è una Giulietta pronta a scivolare nei tragici equivoci che avrebbero distrutto un grande amore e le vite di due giovani. Romeo + Juliet è il film più romantico per eccellenza da vedere.

14. Via col vento (1939)

Racconta la storia di Rossella O’Hara, una donna forte ma capricciosa, destinata a inseguire tutta la vita l’uomo che ama, che purtroppo è già sposato, senza rendersi conto di avere la felicità a portata di mano. Via col vento è un classico film da vedere e rivedere sempre.

15. A Star is Born (2018)

La storia di Jackson Maine, un cantante indie e simbolo di una generazione ormai soppiantata dall’immagine, dai social, dalle popstar. Ally è una ragazza che sogna di cantare e che trova in Jackson un amore folle e un’occasione d’oro da non farsi sfuggire. Mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

16. I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Narra la storia di due cowboy Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, che si incontrano nel Wyoming e scoprono un’attrazione reciproca e forti sentimenti l’uno verso l’altro. Una storia romantica da non perdere.

17. Il matrimonio del mio migliore amico (1999)

Julianne è una scrittrice di guide gastronomiche ed è innamorato di Michael, il suo migliore amico, innamorato di lei da 9 anni dopo un breve flirt ai tempi dell’università. Il giorno Michael la chiama per dirle che sta per sposarsi con la dolce Kim, in Julianne scatta un sentimento inedito un’ more o voglia di rivalsa? In ogni caso, questo matrimonio non s’ha da fare.

18. Love story (1970)

La storia è di Oliver un ricco studente di Harvar e di Jennifer una studentessa di umili origine, si incontrano in una biblioteca, si innamorano e decidono di portare avanti la loro relazione anche se vivono in ristrettezze economiche, ma nonostante questo sono felici fino a quando lei non scopre di essere malata.

19. Titanic (1997)

Racconta la storia di un terribile naufragio e di un “salvataggio” in extremis. L’incontro di Rose una diciassette anni e una vita pianificata si imbarca sul Titanic ed incontra Jack, un romantico disegnatore della terza classe. Tra loro nasce una passione travolgente.

20.Dirty Dancing (1987)

Narra la storia di una diciassettenne Baby e del maestro di ballo Johnny Castle, lei è In vacanza con la famiglia in un resort, l’aspirante studentessa di medicina rimane colpita dal giovane ballerino. L’amicizia tra i due si trasforma in una travolgente storia d’amore.

