I geloni si possono curare con rimedi naturali efficaci, dalla calendula alla cipolla. Scopriamo tutti le soluzioni efficaci per accelerare la guarigione.

Il freddo e gli sbalzi termici, favoriscono la formazione dei geloni alle mani, perchè sono quelli parti del corpo maggiormente esposti al freddo. Quando le mani sono esposte per molto tempo al freddo intenso, si manifestano i geloni con rossore e bruciore, scopri qualcosa in più.

I geloni alle mani si possono attenuare con i rimedi naturali dal rosmarino alla patata, scopriamolo.

Rimedi naturali per i geloni

I geloni sono la conseguenza della vasocostrizione e vasodilatazione, che non interessa solo le mani, anche le orecchie e i piedi.

I geloni sono accompagnati da:

arrossamento

dolore

bruciore

prurito

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rimedi naturali per mani secche e screpolate | Scopriamoli

Ecco alcuni rimedi naturali per alleviare questo fastidio

1- Patata

E’ un ortaggio molto efficace per diversi problemi di salute, inoltre è quasi presente in ogni casa, si utilizza il succo della patata cruda. La patata è utile in quanto calma sia l’infiammazione che il dolore.

Potete anche strofinare la parte interna della patata delicatamente sui geloni che fanno male e prudono. Se il problema è molto grave, consigliamo di chiedere un parere medico.

2- Zenzero

Il principale effetto è quello di apportare calore, inoltre ha un potete:

antinfiammatorio

analgesico

stimola la circolazione.

Utilizzate l’olio essenziale di zenzero, che deve essere diluito in olio vegetale, a voi la scelta tra:

cocco

oliva

mandorle

semi di grano

In alternativa potete utilizzare il succo di zenzero o l’infuso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Zenzero: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

3- Rosmarino

Il rosmarino è una pianta aromatica che viene utilizzata per circolazione sanguigna, potete fare dei massaggi a base di alcol o aceto di rosmarino nelle zone interessate.

Se la zona è molto infiammata, potete optare per l’infuso concentrato di rosmarino, oppure utilizzare l’olio essenziale puro di rosmarino in piccole quantità, l’importante che sia diluito con altri oli vegetali più delicati.

4-Arnica

L’arnica è utilissima in questi casi, la potete trovare sotto forma di:

gel

crema

olio

tintura.

L’arnica va a migliorare la circolazione nella zona in cui viene applicata, dopo averla applicata noterete subito sollievo.

5- Calendula

La calendula è tra i rimedi naturali più utilizzati, il fiore si presenta di colore arancione ed è molto efficace per calmare e alleviare il bruciore dei geloni.

In commercio potete trovarla sotto forma di:

lozioni

creme

olio puro: consigliato per nutrire le pelli più sensibili e delicate.

6- Cipolla

E’ un alimento che attenua in fretta il bruciore, basta strofinare la cipolla direttamente sui geloni, oppure mettete una fetta sui geloni con una benda.

7- Limone

Uno dei rimedi più efficaci per curare i geloni, basta fare dei massaggi in modo da riattivare la micro circolazione. Occorrono mezzo succo di limone e 6 gocce di Olio essenziale di arnica o calendula, li mescolate, fino a quando non otterrete un liquido omogeneo. Massaggiate le mani eseguendo dei movimenti circolatori per circa 5 minuti, po sciacquate la pelle con acqua tiepida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 44 incredibili usi del limone da testare assolutamente

8- Decotto alla salvia

Il decotto alla salvia è davvero molto efficace, bastano solo 6 foglie e un pò di acqua, ecco come fare: