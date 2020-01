San Valentino fai da te| cuscino a cuore in feltro -VIDEO-

Per tutti gli innamorati ecco un meraviglioso cuscino a cuore da realizzare in feltro senza bisogno di cucire.

Dopo le feste Natalizie ecco che si avvicina San Valentino, la festa di tutti gli innamorati e per gli amanti del fai da te, ecco un graziosissimo cuscino a cuore in feltro che potrà essere realizzato senza bisogno di cucire e che sarà anche ‘double face’, utilizzabile in due varianti di colore.

Un bellissimo manufatto che potrà essere accompagnato da un dolce pensiero come una scatola di cioccolatini e che sarà senza dubbio molto gradito a chi lo riceverà. Scopriamo come realizzarlo seguendo il video tutorial!

Come realizzare il cuscino a cuore in feltro per San Valentino | il video tutorial

Per realizzare il cuscino a cuore in feltro, avrete bisogno di:

pannolenci rosso

pannolenci beige

forbici

colla a caldo

Realizzare il cuscino a forma di cuore in feltro sarà davvero semplice e divertente. Una volta ritagliate le due sagome del cuore, nella misura indicata nel video tutorial o prescelta da voi, basterà ritagliare i bordi del cuore come una frangia. Una volta ritagliati tutti i bordi dei due cuori di colore differente, si posizioneranno l’uno sopra l’altro e si provvederà ad annodare le due frange l’una con l’altra in modo da ‘cucire insieme’ le due facce del cuscino. Una volta terminato di annodare tutte le frange, si provvederà ad inserire l’imbottitura nel cuscino e a finire di chiuderlo completamente. Con degli avanzi di pannolenci si potranno confezionare dei fiocchi da applicare al centro del cuscino con un punto di colla a caldo.

Il cuscino potrà essere personalizzato nella scelta dei colori e nelle decorazioni ma sarà davvero semplice e divertente da confezionare. Non vi resta che seguire il video tutorial!

