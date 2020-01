Il coming out di Nikkie Tutorials, la makeup artist stupisce tutti- VIDEO-

L’amatissima youtuber e makeup artist Nikkie Tutorials ha lasciato tutti senza parole con un inaspettato e incredibile coming out. Il video dell’annuncio.

La bellissima e amatissima makeup artist e youtuber Nikkie Tutorials nelle ultime ore ha colpito al cuore e lasciati senza parole i suoi oltre 12 milioni di followers con un incredibile coming out che ha voluto fare tramite un video diventato virale in pochi minuti.

La makeup artist olandese Nikkie De Jager ha pubblicato un video dal titolo ‘I’m coming out’ in cui racconta la sua verità, quella che nessuno si aspettava.

Nikkie Tutorials | il video del coming out con cui annuncia di essere una trans

L’annuncio è arrivato con un fulmine a ciel sereno, il video del coming out di Nikkie De Jager in arte Nikkie Tutorials ha davvero stupito i suoi milioni di followers e incuriosito il mondo della rete. Un video verità in cui la bravissima makeup artist ha voluto annunciare al mondo di essere una transgender aprendo il suo cuore e raccontando il duro percorso iniziato quando era molto giovane.

La star del makeup ha raccontato di essere nata uomo e di aver iniziato la transizione da giovane, quando aveva soltanto 14 anni. Il duro percorso compiuto è avvenuto con l’appoggio costante della sua famiglia, sin da quando ha inziato giovanissima con i trattamenti ormonali fino all’operazione definitiva a 19 anni. Nikkie adesso è felice e anche innamorata del suo fidanzato Dylan che presto diventerà suo marito.

Un coraggioso e liberatorio grido di verità, con il quale Nikkie ha voluto rispondere con il gesto del ‘dito medio’ a tutti coloro che l’hanno giudicata e ha raccontato quanto sia stato difficile per lei mantenere il segreto per tutti questi anni. L’icona del makeup, ha voluto regalare a tutte le persone nel mondo che non hanno coraggio di essere se stesse a dispetto di tutto, ha voluto spronare le persone a cercare la propria strada senza condizionamenti.

Il video è arrivato all’improvviso e Nikkie spiega il perché. Purtroppo qualcuno la stava minacciando con l’ipotesi di raccontare la sua storia e così ha deciso di farlo lei, dedicando a queste brutte persone il suo coming out.

