Clio Make Up, futura mamma bis, ha reso noto il sesso del nascituro.

Clio Zammatteo, dopo l’annuncio di una nuova gravidanza, ha fatto sapere al mondo anche il sesso del futuro nascituro. Per farlo, la make up artist si è mostrata in un video con due palloncini in mano, restando poi con quello indicante il sesso del piccolo. Un momento di gioia condiviso con marito e figlia e, ovviamente, con tutti i fan che si sono congratulati poco dopo.

