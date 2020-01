Avete la pelle grassa e volete renderla più sana e tonica? Scopri i rimedi naturali più efficaci dal gel di aloe vera agli oli essenziali.

La pelle grassa del viso si presenta lucida e untuosa, il più delle volte presenta anche acne, soprattutto in fase adolescenziale. E’ un inestetismo estremamente diffuso sia tra gli adolescenti, che tra gli adulti.

E’ importante prendersene cura, è importante che sia sempre idratata, sana e tonica.

Noi di CheDonna.it vi suggeriamo i rimedi naturali più efficaci per trattare la pelle grassa.

Rimedi naturali per contrastare la pelle grassa

Le persone che hanno la pelle grassa possono curarla con rimedi naturali senza ricorrere a prodotti chimici, segui i nostri consigli.

1- Maschera all’argilla verde o amido di mais

E’ un rimedio molto efficace, basta acquistarla in erboristeria, unite l’acqua all’argilla secondo le dosi indicate sulla confezione. Poi spalmatela omogeneamente sulla pelle del viso, in questo modo andrà ad assorbire il grasso in eccesso. Lasciatela agire per 10 minuti, poi rimuovete con l’acqua tiepida.

L’argilla può essere sostituita con l’amido di mais, che si deve mischiare all’acqua fino a quando non otterrete un composto omogeneo. Applicate sul viso, stendetelo e massaggiate delicatamente, lo lasciate seccare e poi rimuovete con acqua.

2- Olio da applicare di giorno

La pelle grassa si può contrastare con un applicazione quotidiana di olio equilibrante al mattino, in sostituzione della crema viso. Ecco come procedere, diluite in 30 ml di olio come jojoba o di nocciola, 7 gocce di olio essenziale di rosmarino o di tea tree e 7 gocce di olio essenziale di lavanda. Applicate, massaggiando l’olio sul viso, che deve essere leggermente umido, poi picchiettate il volto con una velina da trucco fino a quando non vedrete più l’olio in eccesso.

3- Gel d’aloe vera

L’aloe vera è un rimedio molto efficace per curare la pelle grassa, idrata e va ad assorbire il sebo in eccesso, inoltre svolge un’azione:

antinfiammatoria

lenitiva.

Potete acquistarla in erboristeria o in farmacia, potete applicare mattina e sera in sostituzione della crema idratante.

4- Succo di limone

Il succo di limone è un rimedio naturale perfetto contro la pelle grassa, perchè va a purificare, eliminando il grasso in eccesso. Inoltre va a rimuovere le impurità e il grasso in eccesso, ecco come, preparate in pochi minuti una lozione sebo-regolatrice in parri uguali di acqua e succo di limone, agitate energicamente che dovete applicare sul viso. Applicate su un batuffolo di cotone, poi lasciate agire per qualche minuto, risciacquate con acqua calda e poi con acqua fredda.

5- Maschera astringente alla mela

Che ne dite di una maschera fai da te ? E’ semplice, facile e veloce, basta lavare e tagliare a metà una mela, tritatela e mettetela in una ciotola con tre cucchiai di chicchi d’avena e uno di succo di limone. Miscelate il composto, applicate sul viso, fate attenzione al contorno occhi, lasciate agire per 15 minuti e lasciar agire. La maschera va applicata almeno una volta alla settimana per ottenere dei buoni risultati.

6- Sale marino, acqua e limone

Il sale marino e il limone sono due ingredienti che aiutano ade liminare il sebo in eccesso. In una bacinella, versate 100 ml di acqua tiepida, il succo di un limone e un cucchiaio di sale marino grosso. Mescolate il tutto energicamente, fate riposare fino a quando il sale non si scioglierà.

Prendete un dischetto struccante, imbevete nel liquido, applicatelo sul viso sia la mattina che la sera. In alternativa potete mettere la soluzione ottenuta in un flacone spray e lo vaporizzate sul viso, fate solo attenzione agli occhi.

7- Oli essenziali

Gli oli essenziali sono davvero molto utili per la pelle grassa e non solo. Preparate la soluzione da applicare sul viso bastano 12 gocce per ogni 50 ml di crema. Gli oli essenziali li potete acquistare in erboristeria, ecco quali: