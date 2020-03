5 trattamenti da fare in casa se hai la pelle grassa-VIDEO

La pelle grassa è una delle pelli più comuni tra le donne, soprattutto le più giovani. Necessita di trattamenti specifici e quindi, ecco 5 trattamenti da fare in casa se hai la pelle grassa.

Le donne che hanno la pelle grassa, conoscono bene tutti gli aspetti negativi a cui debbono far fronte ogni giorno, come per esempio la pelle lucida o l’aspetto poco compatto dell’epidermide, ma pochi ne considerano uno degli aspetti positivi e cioè che la pelle grassa invecchia più tardi. Tutte le portatrici di pori dilatati, avranno la loro vendetta, ma in maturità!

Piccole vendette a parte, anche la pelle grassa necessita di trattamenti mirati che ne riequilibrino la produzione di sebo, che la nutrano in modo perfetto e che soprattutto non la irritino. Esistono in commercio da sempre, prodotti per la pelle grassa a base alcolica, che nell’immediato eliminano ogni traccia di sebo regalando opacità, ma che hanno come effetto ‘boomerang’ una iper produzione di sebo con cui la pelle risponde all’eccessivo disseccamento a cui è stata sottoposta.

La pelle grassa va trattata con delicatezza, detersa in modo profondo e soprattutto con molta costanza nell’applicazione dei trattamenti. Scopriamo 5 trattamenti da fare in casa se si ha una pelle grassa.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle | 5 trattamenti anti età da preparare in casa -VIDEO-

Come preparare in casa 5 trattamenti efficaci per la pelle grassa | i video tutorials

Prendersi cura della pelle grassa necessita di gesti quotidiani che la detergano, la trattino e soprattutto la riequilibrino. Un consiglio molto importante che tutti dovrebbero seguire, soprattutto le giovani donne, è quello di sottoporsi ad una visita dermatologica che miri a determinare la causa della presenza di acne e pelle grassa, che potrebbe essere anche derivata da uno squilibrio ormonale.

In ogni caso la pelle grassa, si potrà trattare ogni giorno con prodotti mirati, delicati e perfetti per una pulizia profonda che potremo anche preparare in casa. Una piccola routine di bellezza creata con ingredienti naturali, da avere sempre a portata di beauty e che vi assicurerà un’epidermide pulita e dall’aspetto piuttosto compatto. Scopriamo le 5 ricette di bellezza casalinghe da preparare per prendersi cura della pelle grassa.

Il detergente

Una mousse detergente perfetta per pulire la pelle del viso al mattino e alla sera. Una detersione delicata ma efficace, una ricetta semplice da preparare.

Lo scrub

Uno scrub viso delicato ma indicato per pelli grasse, in grado di pulirle in profondità liberare i pori ed eliminare le cellule morte. L’ingrediente segreto? Il limone.

La maschera trattamento

Una maschera purificante da preparare in modo semplice ed applicare sul viso anche due volte alla settimana. Ingredienti semplici e alla portata di tutti, come il bicarbonato di sodio.

Il tonico

Un tonico per pelle grassa a base di Amla, un ingrediente naturale dalle potenti proprietà purificanti, riequilibranti e curative per la pelle, soprattutto quella grassa.

La crema trattamento

Una crema fai da te per pelli grasse, un’emulsione fresca che si assorbe facilmente, i cui ingredienti si possono trovare facilmente in ogni farmacia.

La pelle grassa, curata ogni giorno, manifesterà un aspetto migliore, pulito e compatto. Gesti irrinunciabili saranno quelli di detergerla e tonificarla ogni mattina ed ogni sera.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Olio essenziale di betulla, un vero alleato contro la cellulite e non solo…

Pelle | 5 cose da fare in casa se hai la cellulite -VIDEO-