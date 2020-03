Errori comuni che danneggiano le vostre unghie | Scopriamoli

E’ importante prendersi cura delle unghie , sia dei piedi, che delle mani, queste ultime in particolar modo sono un’arma di seduzione e il biglietto da visita di ogni donna. Infatti sono sempre in primo piano in ogni momento della giornata, un vero e proprio strumento di comunicazione, basta pensare a quanti gesti fate con le mani.

Tante donne commettono tantissimi errori quando si prendono cura delle unghie, senza neanche accorgersene. Le unghie si rovinano facilmente per diversi motivi, le cause possono essere diverse, innanzitutto, le abitudini sbagliate che con il passar del tempo, causano danni alle unghie sia delle mani che dei piedi. Scopriamo gli errori che commettiamo ogni giorno.

1 – Non togliere lo smalto per diverso tempo Applicare periodicamente lo smalto, senza lasciare le unghie libere di respirare, non va proprio bene, perchè causa indebolimento e non solo le unghie tendono ad ingiallirsi. Le donne che non sono abituate a vedere le proprie unghie colorate, possono toglierlo la sera prima di andare a letto, per poi dipingerle il giorno dopo. Il consiglio è quello di applicare sempre uno smalto base che protegge le unghie dall’ingiallimento almeno ogni 7 giorni. 2 – Mangiare le unghie E’ un abitudine che accomuna tantissime persone, soprattutto quando si è in un periodo dio forte stress o nervosismo. Purtroppo averle sempre in bocca, non fa altro che indebolirle, così saranno più fragili e tenderanno a spezzarsi facilmente. In questi casi provate ad applicare uno smalto dal sapore amaro o piccante, così non vi verrà voglia di avvicinare le unghie alla bocca. 3 – Detergere le mani con prodotti non aggressivi Le mani vanno deterse bene e spesso, bisogna indossare i guanti ogni qual volta che si fanno le faccende domestiche o quando si devono utilizzare dei prodotti che che possono danneggiare non solo le unghie ma anche le mani. Ricordate che quando le mani restano a contatto a lungo con sostanze aggressive come; detergenti, candeggina, o altri prodotti si rovinano con il passar del tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Oli essenziali per rinforzare le unghie | segui i consigli

4- Non lasciare a lungo le mani in acqua Se vogliamo proteggere le unghie da micosi, non dobbiamo tenerle a lungo in acqua, perchè le unghie inumidite a lungo sono un danno in quanto si spezzano facilmente. Non solo, assorbono molta acqua aumentando il rischio di insorgere a funghi e micosi. 5- Non fare la manicure La manicure permette di prendersi cura delle mani, in modo da averle sempre in ordine e soprattutto in salute, in quanto risulteranno idratate e forti. Va eseguita almeno una volta a settimana, così da preservare non solo la bellezza, ma anche la salute. Inoltre per le unghie lunghe e di media lunghezza, prestate sempre attenzione ad eliminare lo sporco che si può depositare sotto le unghie che può essere portatore di infezioni e batteri. 6 – Prendersi cura delle unghie dei piedi solo in estate I piedi vengono spesso trascurati, in particolar modo prima e dopo l’estate, ma è un abitudine sbagliata. Innanzitutto, bisogna prendersi cura dei piedi, partendo proprio da un pediluvio, che potete fare tranquillamente a casa, che è un vero e proprio toccasana. Infatti dona sollievo, favorisce la circolazione e rinfresca i piedi.

7 – Attenzione alle creme Ogni qual volta che applicate una crema idratante al corpo o quelle specifiche per cellulite, si devono lavare le mani, in quanto queste creme contengono degli ingredienti che danneggiano le unghie. Invece non devono mai mancare le creme idratanti per le mani e piedi, così da curare non solo le unghie ma anche le cuticole.

8 – Non applicare uno smalto indurente Lo smalto indurente va sempre applicato, in particolar modo per le donne che hanno le unghie fragili che tendono a sfaldarsi, basta applicarlo ogni due giorni. Questo tipo di smalto penetra all’interno dell’unghia, così la nutre in profondità. Gli smalti rinforzanti per unghie contengono delle sostanze che agiscono sulla cheratina dell’unghia,rinforzandola.

9 – Avere unghie lunghe

Le unghie molto unghie garantiscono una minore durata e non solo, non saranno resistenti e forti, sono soggette a urti e quindi si possono spezzare facilmente. Non solo anche lo smalto non durerà a lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Forme unghie | Scopri pro e contro di ciascuna forma della manicure

10 – Non tagliare le cuticole se non si è esperti

Se si tagliano le cuticole energicamente, si rischia di incidere la pelle più del dovuto, rischiando un’infezione, se non siete esperte, desistete.