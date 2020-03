Per la prossima Pasqua puntiamo sulla tradizione: ecco quindi due buonissimi antipasti a base di uova sode che conquisteranno tutti

Il weekend di Pasqua si avvicina e dobbiamo prepararci per il pranzo di Pasqua 2020: così oggi vi proponiamo due ottimo antipasti semplici e che vedono le uova protagoniste.

L’uovo da sempre sé imbolo della Pasqua sia per quanto riguarda il dolce che per quanto riguarda il salato. In questa ricorrenza è simbolo della tradizione e soprattutto può piacere a grandi e bambini, variando le ricette.

Uova, a Pasqua c’è fantasia in tavola

La prima ricetta che proponiamo sono le uova sode con crema di piselli.

Ingredienti:

4 uova

100 g piselli

100 g ricotta affumicata

1 spicchio aglio

5 foglie menta

timo

olio extravergine d’oliva

sale

pepe rosa

Preparazione:

Facciamo cuocere 4 uova sode. Per avere un risultato perfetto ricordandoci di far passare nove minuti da quando bollono. Mettiamo le nostre uova sode in una ciotola con acqua fredda e poi togliamo il guscio. Una volta raffreddate e sgusciate tagliamo le nostre uova a metà nel senso della lunghezza e teniamole da parte

Dedichiamoci ora alla crema. Cuociamo i piselli in abbondante acqua bollente e cuociamoli per 12 minuti circa. Scoliamoli e facciamoli intiepidire. Quindi prendiamo il mixer e frulliamo insieme i piselli, i tuorli delle uova, la ricotta (o se preferiamo un formaggio spalmabile). E ancora due cucchiai di olio extravergine, 5 foglioline di menta, il nostro spicchio di aglio, il timo e ci aggiungiamo un pizzico di sale e pepe. A questo punto la nostra crema è pronta. Riempiamo i nostri albumi con la mousse che abbiamo appena preparato e guarniamoli con tipo e pepe rosa per renderli più invitanti.

ti potrebbe interessare : Pranzo di Pasqua 2020 | il menu completo della tradizione -VIDEO-

Antipasto di Pasqua uova sode gratinate

Dopo le uova con crema di piselli proviamo con un altro ottimo antipasto: le uova ripiene gratinate.

Ingredienti:

5 uova

30 g panna acida

40 g maionese

30 g burro

25 g emmental grattugiato

1 cucchiaino di paprika dolce

2 cucchiai di pangrattato

4 filetti acciughe

aneto

prezzemolo

sale

Preparazione:

Facciamo cuocere le nostra uova sode seguendo i consigli che abbiamo dato in precedenza. Dopo di che lasciamole raffreddare e sgusciamole. Poi tagliamole in senso della lunghezza e tiriamo fuori con cura i tuorli.

Prendiamo il mixer e tritiamo insieme il prezzemolo, i tuorli, 2 albumi e l’aneto. Una volta tritati aggiungiamo la maionese, la panna, la paprika, e saliamo. Riempiamo i nostri albumi rimasti con il composto e spolverizziamo con il pangrattato e l’emmental.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasqua prove generali | Colomba veloce gianduia e altre ricette



Mettiamo sopra ogni uovo una noce di butto e un pezzo di acciuga. Mettiamo in una teglia le nostre uova, facciamole cuocere per 10 minuti a 200°. Serviamole tiepide o fredde.