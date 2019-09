Cucina sana: zuppa di miglio e fagioli-VIDEO

Una gustosa e leggera zuppa di miglio e fagioli, ideale per inaugurare la stagione autunnale. Un piatto semplice da preparare che conquisterà tutti al primo assaggio.

La zuppa di miglio e fagioli, una ricetta sana e ottima da gustare in famiglia, soprattutto durante le giornate di pioggia. Un piatto nutrizionalmente completo che vede una fonte proteica come quella dei fagioli assieme ad una fonte di cereali molto particolare, il miglio.

Il miglio è un cereale troppo sottovalutato ma che può regalare grandi soddisfazioni al palato se cucinato nel modo giusto e con i giusti abbinamenti. Con i fagioli sarà davvero ottimo, privo di glutine e adatto davvero sia ai grandi che ai piccini.

Come preparare la zuppa di miglio e fagioli, il video tutorial

Per preparare la zuppa di miglio e fagioli, avrete bisogno di:

150 grammi di miglio

200 grammi di fagioli secchi

100 grammi di passata di pomodoro

150 grammi di patate

salvia, rosmarino, timo, alloro, aglio, paprika piccante, pepe

sale quanto basta

sedano e carota

acqua quanto basta

olio evo

La sera prima della preparazione si dovranno mettere in ammollo i fagioli. Prima della preparazione si dovranno sciacquare sia i fagioli secchi che il miglio per eliminare le sostanze sapinine e eventuali residui.

Preparare la zuppa di miglio e fagioli sarà semplice ed il risultato sarà davvero ottimo. Si potrà preparare in versioni diverse utilizzando dei legumi diversi, come i ceci o altre tipologie di fagioli, come quelli dall’occhio molto saporiti. Non vi resta che guardare il video tutorial!

