Pelle: la lozione pre-trattante novità assoluta nella beauty routine

La novità arriva come sempre dal Giappone, la lozione pre-trattante arricchisce la beauty routine per assicurare un’idratazione esagerata alla pelle del viso.

La beauty routine giornaliera è fatta di molti passaggi, sia al mattino che alla sera, gli intramontabili gesti quotidiani per la detersione, la tonificazione ed il trattamento che ormai sono entrati nelle abitudini di tutte le donne, anche le più giovani. La novità assoluta nella beauty routine, arriva dal Giappone ed è la lozione pre-trattante, che va applicata appena dopo la detersione prima del siero e la crema.

La lozione pre-trattante infatti, ha il compito di preparare la pelle al trattamento successivo e di esaltarne le prestazioni.

Lozione pre-trattante, come funziona e come si applica

Trattare la pelle del viso è diventato un gesto quotidiano per moltissime donne, sembra finita infatti la beauty routine fatta da ‘acqua e sapone’ utilizzata per anni, sin da giovane età. Ad oggi infatti, esistono dei prodotti che non mancano nel beauty delle donne, lo struccante, il detergente, cremoso o schiumoso che sia, il tonico, il siero e i vari trattamenti specifici per il proprio tipo di pelle. La lozione pre-trattante va ad arricchire i festi quotidiani di bellezza per regalare alla pelle un’idratazione maggiore e prepararla ai trattamenti successivi.

Come ha dichiarato la brand manager Francesca Baldi al ‘Il sole 24 ore’ , l’ obiettivo della lozione è quello di stimolare la circolazione e aggiunge:

” Chizu Saeki nel suo libro “The japanese skincare revolution” illustra proprio queste tecniche. La lozione, presente nella cultura giapponese sin dall’VIII secolo, è un prodotto fondamentale nel rituale poiché l’acqua era considerato un elemento di purezza, indispensabile per una corretta detersione del proprio viso”

La lozione pre-trattante andrebbe utilizzata ogni giorno a partire dai 25 anni e si può applicare con le dita o un dischetto di cotone effettuando un leggero massaggio. Il prodotto mira a ricostruire il film idrolipidico della pelle assicurando una idratazione maggiore e migliorando le prestazioni del trattamento successivo. Assicura infatti che i principi attivi di siero e crema vengano assorbiti al meglio.

In commercio esistono diversi brand di lozione pre-trattante, prima fra tutti, il marchio giapponese Promedial. In farmacia e nelle profumerie si può trovare Aqua Infini Lozione di Trattamento di Galénic, Fresh Pressed Clinical Daily+Overnight Booster di Clinique, Lotion Supreme Sublimage di Chanel, Sisleya Lotion de Soin Essentielle di Sisley.

