Pelle: come idratarsi sotto la doccia

I consigli e i prodotti per idratare la pelle del corpo direttamente sotto la doccia, per tutti coloro vivono con pigrizia lo step della crema corpo ma vogliono mantenere una pelle vellutata, tonica ed elastica.

Siete stufe di dover applicare la crema corpo ogni giorno dopo aver fatto la doccia o non riuscite proprio ad applicarla per mancanza di tempo? Perché non ridurre gli step della beauty routine corpo ad un gesto veloce, efficace e pratico come quello di idratare la pelle sotto la doccia? Vi basterà applicare il prodotto giusto, per avere una pelle vellutata in pochissimi minuti.

Un gesto semplice e veloce che viene incontro alle esigenze delle donne più pigre. Un massaggio piacevole che regalerà una pelle idratata e in un minuto.

Come idratare la pelle del corpo sotto la doccia in pochi minuti

Il prodotto più semplice per idratare la pelle sotto la doccia è senza dubbio un buon olio vegetale, che potrà essere tenuto sempre pronto e applicato come ultimo step prima di tamponare la pelle per asciugarla.

L’olio vegetale, che potrà essere un semplice olio di mandorle dolci, dalle proprietà idratanti ed elasticizzanti, o un più ricco olio di argan, rosa mosqueta, jojoba o di cocco. L’olio andrà massaggiato sulla pelle ancora bagnata, questo perché le molecole dell’acqua veicoleranno nell’epidermide quelle dell’olio facendolo penetrare e ragalando un’ idratazione profonda. Gli oli vegetali, anche sul viso, andrebbero sempre applicati sulla pelle bagnata.

Altro prodotto che potrà essere applicato sotto la doccia è un buon burro corpo, come quello di Karitè, che a contatto con la pelle bagnata e scaldata dall’acqua calda, si scioglierà facilemente regalando una semplice applicazione ed una efficace idratazione.

Per le pelli che hanno bisogno di idratazione ma anche di esfoliazione, via libera agli scrub salini e a base di oli. Questi prodotti regaleranno una pelle liscia, priva di cellule morte ed idratata.

