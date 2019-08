Una maschera purificante per pelli con tendenza a sviluppare punti neri ed acne, che potrete preparare in casa con pochi e semplici ingredienti.

Una maschera purificante per pelli con brufoli e punti neri che si può preparare con ingredienti naturali e facilmente reperibili. Argilla verde, yogurt e miele, perfetti per purificare e riequilibrare la pelle colpita dalle impurità.

Scopriamo come preparare la maschera e come applicarla nel video tutorial! Dopo poche applicazioni i risultati non tarderanno a farsi notare.

Come preparare la maschera per punti neri e brufoli con argilla, yogurt e miele

Per preparare la maschera purificante per punti neri e brufoli, avrete bisogno di:

2 cucchiaini di argilla verde

1 cucchiaino di yogurt

1 cucchiaino di miele

2 gocce di olio essenziale di tea tree oil.

Il primo ingrediente da mettere in una ciotolina è l’argilla verde dal potere purificante, astringente e schiarente, se si ha la pelle sensibile si può utilizzare l’argilla bianca. Poi aggiungere lo yogurt e il miele e l’olio essenziale di tea tree che potrà essere sostituito con l‘olio essenziale di lavanda.

Applicare la maschera sulla zona a ‘T’ o su tutto il viso se colpito dalle impurità. Attenzione a non applicarla vicino agli occhi. Lasciare in posa 10-15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida ed applicare il trattamento idratante. Non vi resta che guardare il video tutorial!

