Jelly makeup, la nuova tendenza trucco

Il makeup si fa ‘jelly’. La nuova tendenza trucco vuole delle texture cremose e gelatinose.

Il ‘Jelly makeup’ è la nuova tendenza per il trucco ed in particolare per la texture dei prodotti che dovrà essere rigorosamente gelatinosa. Un makeup fresco perfetto per l’estate ma che troverà successo anche durante la prossima stagione.

La texture gelatinosa renderà glam le labbra e anche l’incarnato con l’utilizzo dei gloss e degli illuminanti. Ma anche gli ombretti in crema regaleranno texture Jelly e impalpabili. Scopriamo tutti i prodotti per realizzare il Jelly makeup, dagli occhi alle labbra.

Jelly makeup, i prodotti per realizzarlo

Il Jelly makeup, è la nuova tendenza trucco che vede le texture dei prodotti farsi morbide, fluttuanti e gelatinose. Via libera dunque ad illiminanti liquidi e oleosi, ombretti in crema e gloss sulle labbra.

Per creare il perfetto Jelly makeup senza acquistare prodotti specifici però, basterà avere un gloss effetto specchio per poter trasformare anche un semplice rossetto cremoso in un prodotto scintillante e di tendenza. In commercio poi, esistono moltissimi illuminanti liquidi, anche molto economici.

L’illuminante dovrà essere applicato sugli zigomi, sul naso, nell’arco di cupido, sulla fronte e sul mento, per ricreare un effetto ‘glossy’ ma molto studiato. Il lucidalabbra potrà poi essere applicato in piccola quantità anche sulla palpebra mobile per trasformare un semplice ombretto in un prodotto ‘super glam’.

