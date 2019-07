Per tutte le appassionate dei cosmetici fai da te, ecco come realizzare un gel anticellulite naturale che regalerà nuova vita alla pelle.

La cellulite è una problematica che affligge molte donne e che rappresenta un problema di circolazione molto evidente. La pelle infatti appare a ‘buccia d’arancia’ e nei casi più importanti può addirittura presentarsi con edemi diffusi. Affrontarla ogni giorno con delle strategie mirate è l’unica soluzione per limitarne la comparsa e cercare di curare quella presente, di solito sulle gambe e sui fianchi, ma anche a volte sulle braccia.

Ecco come preparare un gel anticellulite in modo semplice che potrà essere massaggiato ogni giorno in modo delicato, sulle parti del corpo colpite dalla cellulite, i risultati non tarderanno a manifestarsi e potrete preparare il vostro trattamento al bisogno.

Come preparare il gel anticellulite naturale

Per preparare il gel anticellulite, avrete bisogno di:

Per la fase uno

45 grammi di gel di aloe vera

3 grammi di estratto fluido di Ananas

4 grammi di tintura madre di Fucus

3 grammi di tintura madre di Rusco

Per la fase due

44 grammi di olio di mandorle dolci

1 ml. di olio essenziale di rosmarino ( oppure limone, timo, finocchio,pompelmo, arancio amaro o lavanda.

Il prodotto, una volta preparato potrà conservarsi a temperatura ambiente per due tre mesi e prima di ogni utilizzo dovrà essere agitato. Applicare con massaggi circolari sulle parti interessate. Non vi resta che guardare il video!

