Una crema doposole naturale fai da te semplice e veloce da fare. Perfetta per idratare e lenire la pelle colpita dai raggi solari. Tutte le indicazioni e gli ingredienti per prepararla.

Ad una crema doposole si richiede di idratare, lenire e riequilibrare una pelle che per molte ore è stata esposta ai raggi solari, se pur con alto filtro di protezione. Dopo la doccia infatti, la sensazione di calore sulla pelle si da sempre più presente e una lozione che rinfreschi e restituisca alla pelle tutta l’idratazione è il prodotto perfetto da utilizzare.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle: i migliori oli vegetali doposole

Una crema doposole naturale e fatta in casa è una soluzione davvero ottima per sapere cosa ci si spalma sulla pelle e per avere un risultato di forte idratazione e riequilibro per la pelle stressata.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come preparare la crema doposole naturale

Per preparare la crema doposole naturale, avrete bisogno di:

5 cucchiai di gel di aloe vera

5 cucchiai di olio di mandorle dolci (jojoba-riso-girasole-rosa mosqueta)

2 cucchiai di burro di karitè

15-20 gocce di olio essenziale di lavanda, menta piperita, rosa etc…

Una crema che si può stendere sulla pelle dopo una giornata al mare, di facile assorbimento e soprattutto dalla texture molto idratante e nutriente a base di gel d’aloe dall’effetto lenitivo e olio vegetale e burro di karitè ricchi di proprietà benefiche per la pelle. La crema tenuta in frigorifero si conserverà per circa due mesi. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>GUARDA ANCHE:

Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI