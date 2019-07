Un burrocacao colorato e con protezione solare che potrete preparare in casa e creare in diverse colorazioni da applicare durante il giorno per labbra sane e belle.

Un video tutorial in cui potrete imparare a creare in casa un meraviglioso burrocacao colorato con protezione solare che potrà essere l’alleato numero uno per la bellezza e la salute delle vostre labbra in estate ma anche nella stagione invernale.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il trattamento per avere degli zigomi alla Chiara Ferragni

Prendersi cura delle labbra è un gesto che non regala soltanto un bel sorriso ma anche sano con labbra idratate, lisce e protette. Prima del trucco infatti le labbra dovrebbero essere perfette e per renderli tali, si potrà applicare una o due volte a settimana uno scrub delicato ed ogni giorno un burrocacao idratante e nutriente. La protezione solare è uno step che non si dovrà mai saltare, soprattutto nella zona delicata delle labbra e dell’orbicolare della bocca.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come creare un burrocacao colorato con protezione solare

Per realizzare il burrocacao colorato e con protezione solare, avrete bisogno di:

2,5 grammi di cera d’api

2 grammi di olio vegetale

3,5 grammi di burro di Karitè

1 grammo di ossido di zinco

4 gocce di vitamina E (facoltativo)

mezzo cucchiaino di ossido o mica colorati

Un burrocacao fai da te che resterà per molte ore sulle labbra che proteggerà le labbra anche dal sole, attraverso un fattore di protezione fisico e non chimico, l’ossido di zinco. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>GUARDA ANCHE:

Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI