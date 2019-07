Tiziano Ferro, dopo il post sul matrimonio, ha rivolto un messaggio di ringraziamento ai suoi fan.

Fonte: Instagram @tizianoferro

Nei giorni scorsi Tiziano Ferro è stato al centro dell’attenzione per via del matrimonio celebrato in gran segreto con il compagno Victor Allen. Un evento che nessuno si aspettava e che ha sorpreso incredibilmente i suoi fan che lo pensavano totalmente concentrato sulla sua musica e del tutto lontano da festeggiamenti di questo tipo. Superato il momento di sorpresa, però, gli auguri per il lieto evento si sono fatti sempre più presenti, compresi quelli ironici che lo stesso Tiziano ha condiviso sulle sue storie e dove alcune fan si disperavano simpaticamente per aver perso anche l’ultima speranza di sposarlo o si dicevano preoccupate per la fine delle sue canzoni strappalacrime.

Tutti messaggi che Tiziano sembra aver gradito particolarmente, tanto da voler ringraziare tutti con un post semplice ma sicuramente sentito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Tiziano Ferro: la prima foto con lo sposo

Se vuoi restare aggiornata su Tiziano Ferro e tutto quel che riguarda la sua vita professionale e privata CLICCA QUI!

Il grazie di Tiziano Ferro ai suoi fan

Fonte: Instagram @tizianofero



Sono giorni speciali, questi, per Tiziano Ferro. Giorni che sanciscono un amore che dura ormai da anni e che realizzano il suo grande sogno di avere accanto la persona giusta. Questa persona si chiama Victor, è di Los Angeles e da Sabato è lo sposo di Tiziano. Uno sposo che tanti fan stanno invidiando e per il quale altrettanti fan sono felici. Perché coloro che ascoltano da sempre le canzoni di Tiziano non possono che essere felici per lui e per la sua felicità e in questi giorni lo hanno dimostrato con commenti gentili, ironici e divertenti che il cantautore di Latina sta condividendo giornalmente sul suo account twitter, commentando di tanto in tanto quelli a suo avviso più divertenti.

Oltre a ciò, Tiziano ha pensato anche di ringraziare i suoi fan e per farlo ha scelto un post in cui mostra una foto di coppia scattatagli dal corriere e alla quale ha allegato parole semplici ma che hanno toccato il cuore di chi lo segue da sempre:

“Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo. La VOSTRA sensibilità, la VOSTRA educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia -senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà- sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di VOI. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo! <3!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Tiziano Ferro si è sposato in gran segreto

Un messaggio tradotto in tre lingue e al quale i fan hanno risposto a sua volta, confermando la gioia e l’orgoglio che a loro volta provano per l’artista e per l’uomo che Tiziano rappresenta.

Uno scambio particolarmente bello da seguire, che dimostra la potenza delle sette note, della comunicazione via social e di tutto ciò a cui è bello credere in un’epoca in cui spesso tra tante storie brutte si ha bisogno di ritrovare un po’ di semplicità. Quella fatta di gentilezza, parole d’amore e grazie che arrivano dal cuore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Tiziano Ferro: Instagram esplode con la foto da bambino – VIDEO

Leggi anche -> Tiziano Ferro si esibisce senza essere riconosciuto

Leggi anche -> Tiziano Ferro lancia un appello contro lo Yulin Festival